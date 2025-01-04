tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 16:18

Published 4 января, 16:18

Modified 4 января, 16:20

Updated 4 января, 16:20

Собака осталась без зубов после груминга в Екатеринбурге

Собака осталась без зубов после груминга в Екатеринбурге

4 января 2025, 16:18
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга привела своего пса на груминг, а забрала его оттуда без двух верхних зубов, корни которых остались в десне. Пришлось делать операцию. Сейчас клиника отказывается полноценно компенсировать ущерб хозяйке пса.

Жительница Екатеринбурга в октябре 2024 года отвела своего домашнего питомца, собаку, на груминг в ветеринарную организацию. Собаку породы маламут должны были просто искупать и посушить, но вместо этого пес лишился передних зубов.

Когда владелица собаки вернулась за своим питомцев, то увидела, что у него вся челюсть в крови и нет двух верхних зубов, а нижний вот-вот отпадет. Как ей объяснили сотрудники груминга, пса уже помыли, высушили и оставили у рабочего стола без привязки. Пес прыгнул со стола, поскользнулся и уткнулся мордой в пол, тем самым выбив зубы, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Волонтеры спасли изуродованную собаку 90-летнего дедушки в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Домашнему любимцу пришлось делать операцию стоимостью почти 30 тысяч рублей. Свердловчанка приняла решение обратиться с претензией к салону, взыскав 38 тысяч рублей. 10 тысяч из них она требовала в качестве компенсации морального вреда.

Груминг-салон согласился, однако, мировое соглашение подписал с условием выплаты на 40% меньше. Хозяйка пострадавшего пса отказалась от такого предложения и планирует пойти в суд.

Ранее выяснилось, что в Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой.

Читайте также:
В санатории Екатеринбурга 9-летнему ребенку сломали передние зубыЕкатеринбуржцы установили мемориальную доску собакеВ Свердловской области открылся первый межмуниципальный приют для животных
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Ветеринар#Компенсация#Собака#Ветеринарная клиника#Операция#Ветеринарная помощь#Ветеринары#Екатеринбург#Пес#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика