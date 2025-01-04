Собака осталась без зубов после груминга в Екатеринбурге

Posted 4 января, 16:18
Published 4 января, 16:18
Modified 4 января, 16:20
Updated 4 января, 16:20
Жительница Екатеринбурга в октябре 2024 года отвела своего домашнего питомца, собаку, на груминг в ветеринарную организацию. Собаку породы маламут должны были просто искупать и посушить, но вместо этого пес лишился передних зубов.
Когда владелица собаки вернулась за своим питомцев, то увидела, что у него вся челюсть в крови и нет двух верхних зубов, а нижний вот-вот отпадет. Как ей объяснили сотрудники груминга, пса уже помыли, высушили и оставили у рабочего стола без привязки. Пес прыгнул со стола, поскользнулся и уткнулся мордой в пол, тем самым выбив зубы, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Домашнему любимцу пришлось делать операцию стоимостью почти 30 тысяч рублей. Свердловчанка приняла решение обратиться с претензией к салону, взыскав 38 тысяч рублей. 10 тысяч из них она требовала в качестве компенсации морального вреда.
Груминг-салон согласился, однако, мировое соглашение подписал с условием выплаты на 40% меньше. Хозяйка пострадавшего пса отказалась от такого предложения и планирует пойти в суд.
Ранее выяснилось, что в Екатеринбурге на Уралмаше местный житель регулярно издевается над собакой.