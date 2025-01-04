Собака осталась без зубов после груминга в Екатеринбурге

Когда владелица собаки вернулась за своим питомцев, то увидела, что у него вся челюсть в крови и нет двух верхних зубов, а нижний вот-вот отпадет. Как ей объяснили сотрудники груминга, пса уже помыли, высушили и оставили у рабочего стола без привязки. Пес прыгнул со стола, поскользнулся и уткнулся мордой в пол, тем самым выбив зубы, сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».