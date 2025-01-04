Светофор в Дзержинском районе перестал работать на несколько дней

Posted 4 января, 15:43
Published 4 января, 15:43
Modified 4 января, 15:45
Updated 4 января, 15:45
В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на перекрестке Восточного шоссе и улицы Свердлова не функционирует светофорный объект. Причиной прекращения работы стал обрыв кабеля.
Работы по устранению данной неисправности запланированы на 5 января 2025 года, сообщает городской ЦОДД.
В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными при проезде данного перекрестка до завершения ремонтных работ.
Ранее в Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах.