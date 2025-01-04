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Posted 4 января, 15:43

Published 4 января, 15:43

Modified 4 января, 15:45

Updated 4 января, 15:45

Светофор в Дзержинском районе перестал работать на несколько дней

Светофор в Дзержинском районе перестал работать на несколько дней

4 января 2025, 15:43
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле сломался светофор на перекрестке Восточное шоссе — улица Свердлова. Чинить объект начнут 5 января 2025 года.

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на перекрестке Восточного шоссе и улицы Свердлова не функционирует светофорный объект. Причиной прекращения работы стал обрыв кабеля.

Работы по устранению данной неисправности запланированы на 5 января 2025 года, сообщает городской ЦОДД.

В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными при проезде данного перекрестка до завершения ремонтных работ.

Ранее в Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах.

Светофор перестанет работать на перекрестке в Нижнем Тагиле
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#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Улица#Ремонт#Дзержинский район#Светофор#Перекресток#Восточное шоссе#Поломка#ЦОДД#Пешеходные переходы
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