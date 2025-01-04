В Челябинске закрывают горки в ледовых городках

Posted 4 января, 08:50
Published 4 января, 08:50
Modified 4 января, 08:52
Updated 4 января, 08:52
Ледовый городок на площади Революции Челябинска закрыли в связи с ростом температуры воздуха. Тоже самое происходит в парке Гагарина, а также в «Саду Победы».
Местные власти решили прекратить работу горок, так как катание на них возможно лишь при -3 градусах, а сейчас в Челябинске +2 градуса. Управление культуры считает это необходимым для обеспечения безопасности местных жителей, сообщает 74.RU.
Гулять по городку можно, также кататься на коньках в парках и скверах по-прежнему остается возможным.
Напомним, что ранее свердловчан предупредили о сильном снеге и порывистом ветре.