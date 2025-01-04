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Posted 4 января, 08:50

Published 4 января, 08:50

Modified 4 января, 08:52

Updated 4 января, 08:52

В Челябинске закрывают горки в ледовых городках

В Челябинске закрывают горки в ледовых городках

4 января 2025, 08:50
Фото: 1MI.
В Челябинске из-за потепления до +2 градусов прекращают работу ледяные гороки в городских парках.

Ледовый городок на площади Революции Челябинска закрыли в связи с ростом температуры воздуха. Тоже самое происходит в парке Гагарина, а также в «Саду Победы».

Местные власти решили прекратить работу горок, так как катание на них возможно лишь при -3 градусах, а сейчас в Челябинске +2 градуса. Управление культуры считает это необходимым для обеспечения безопасности местных жителей, сообщает 74.RU.

Гулять по городку можно, также кататься на коньках в парках и скверах по-прежнему остается возможным.

Напомним, что ранее свердловчан предупредили о сильном снеге и порывистом ветре.

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