tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 15:18

Published 4 января, 15:18

Modified 4 января, 15:20

Updated 4 января, 15:20

Екатеринбуржец купил «мраморную говядину», оказавшуюся мясом, обернутым в жир

В Екатеринбурге обнаружили подделку мраморной говядины

4 января 2025, 15:18
Фото: telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург.

Екатеринбуржец купил «мраморную говядину», оказавшуюся мясом, обернутым в жир

Екатеринбуржец хотел купить стейк из мраморной говядины, а оказалось, что это обычная говядина, обернутая в жир.

Житель Екатеринбурга нашел на рынке продуктов питания имитацию мраморного стейка из говядины. Открыв упаковку стало ясно, что это вовсе не мраморная говядина.

По словам покупателя, хитрые предприниматели нашли способ имитировать внешний вид мраморного мяса без использования высококачественного сырья. Они берут обычный кусок говядины и оборачивают его жировой сеткой. Эта сетка создает иллюзию мраморных прожилок, делая продукт визуально похожим на дорогой стейк, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

На этикетке таких «стейков» может быть указано «Стейк мраморный из говядины», что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного качества товара. Однако, если внимательно изучить состав, можно заметить, что основной ингредиент — это обычное мясо, а жировая сетка лишь придает ему нужный вид.

Стоимость такого «мраморного» стейка практически не отличается от цены настоящего качественного продукта. Это вызывает вопросы о справедливости ценообразования и этичности подобных маркетинговых ходов.

Ранее в Екатеринбурге два человека заразились ботулизмом из-за шпрот.

Отравленные балтийские шпроты в Екатеринбурге могли быть поддельными
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге нашли поддельное сливочное маслоВ Екатеринбурге обнаружена крупная партия опасного мясаОпасные сосиски обнаружены на прилавках магазинов в России
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Магазин#Подделка#Мясо#Покупатель#Екатеринбург#Говядина#Продуктовый магазин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика