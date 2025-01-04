В Екатеринбурге обнаружили подделку мраморной говядины

Posted 4 января, 15:18
Published 4 января, 15:18
Modified 4 января, 15:20
Updated 4 января, 15:20
Житель Екатеринбурга нашел на рынке продуктов питания имитацию мраморного стейка из говядины. Открыв упаковку стало ясно, что это вовсе не мраморная говядина.
По словам покупателя, хитрые предприниматели нашли способ имитировать внешний вид мраморного мяса без использования высококачественного сырья. Они берут обычный кусок говядины и оборачивают его жировой сеткой. Эта сетка создает иллюзию мраморных прожилок, делая продукт визуально похожим на дорогой стейк, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
На этикетке таких «стейков» может быть указано «Стейк мраморный из говядины», что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного качества товара. Однако, если внимательно изучить состав, можно заметить, что основной ингредиент — это обычное мясо, а жировая сетка лишь придает ему нужный вид.
Стоимость такого «мраморного» стейка практически не отличается от цены настоящего качественного продукта. Это вызывает вопросы о справедливости ценообразования и этичности подобных маркетинговых ходов.
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