В Екатеринбурге обнаружили подделку мраморной говядины

На этикетке таких «стейков» может быть указано «Стейк мраморный из говядины», что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного качества товара. Однако, если внимательно изучить состав, можно заметить, что основной ингредиент — это обычное мясо, а жировая сетка лишь придает ему нужный вид.