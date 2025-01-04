В Екатеринбурге царит самая теплая зима за последние 18 лет

3 января погода в столице Среднего Урала, Екатеринбурге, установила новый температурный рекорд. В этот день столбики термометров показали -1 градус, что оказалось на целых 12,7 градуса выше стандартных климатических показателей для этого времени года. Такого значительного отклонения от нормы не фиксировали уже более десяти лет — с 2007 года.