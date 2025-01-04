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Posted 4 января, 11:47

Published 4 января, 11:47

Modified 4 января, 11:49

Updated 4 января, 11:49

Погодные условия Екатеринбурга бьют рекорды 2007 года

В Екатеринбурге царит самая теплая зима за последние 18 лет

4 января 2025, 11:47
Фото: 1MI.

Погодные условия Екатеринбурга бьют рекорды 2007 года

3 января 2025 года установилась рекордно теплая температура для зимы с 2007 года. Температура воздуха составляет +2 градуса, что на 12,7 выше обычных значений.

3 января погода в столице Среднего Урала, Екатеринбурге, установила новый температурный рекорд. В этот день столбики термометров показали -1 градус, что оказалось на целых 12,7 градуса выше стандартных климатических показателей для этого времени года. Такого значительного отклонения от нормы не фиксировали уже более десяти лет — с 2007 года.

Дневная температура в городе достигала отметки в +2 градуса, тогда как ночные показатели не опускались ниже -8 градусов. Это необычное явление привлекло внимание метеорологов и синоптиков, которые подчеркивают, что столь резкое потепление не наблюдалось в регионе последние 18 лет, сообщает URA.RU.

Ранее в Челябинске местные власти прекратили работу горок в ледовых городках из-за потепления.

Из-за оттепели в Новоуральске закрыли ледяные горки
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