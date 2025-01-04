В Екатеринбурге женщина погибла под колесами Audi

Posted 4 января, 06:28
Published 4 января, 06:28
Modified 4 января, 06:30
Updated 4 января, 06:30
В столице Среднего Урала женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу и попала под колеса иномарки Audi. В результате аварии оборвалась ее жизнь еще до прибытия скорой помощи, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
За рулем был 29-летний мужчина с 11-летним стажем вождения. Ранее молодой человек более 45 раз получал административные правонарушения из-за нарушений норм скоростного режима. Сейчас ГУ МВД по Свердловской области уточняют подробности ДТП.
Ранее в ДТП столкнулась пожарная машина и легковой автомобиль.