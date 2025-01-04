В Екатеринбурге женщина погибла под колесами Audi

В столице Среднего Урала женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу и попала под колеса иномарки Audi. В результате аварии оборвалась ее жизнь еще до прибытия скорой помощи, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».