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Posted 4 января, 06:28

Published 4 января, 06:28

Modified 4 января, 06:30

Updated 4 января, 06:30

В Екатеринбурге женщина погибла под колесами Audi

В Екатеринбурге женщина погибла под колесами Audi

4 января 2025, 06:28
Фото: 1MI.
3 явнаря 2025 года на улице Малышева в Екатеринбурге женщина попала под колеса Audi, в результате чего погибла.

В столице Среднего Урала женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу и попала под колеса иномарки Audi. В результате аварии оборвалась ее жизнь еще до прибытия скорой помощи, сообщает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

За рулем был 29-летний мужчина с 11-летним стажем вождения. Ранее молодой человек более 45 раз получал административные правонарушения из-за нарушений норм скоростного режима. Сейчас ГУ МВД по Свердловской области уточняют подробности ДТП.

Два серьезных ДТП с пострадавшими произошли в новогоднюю ночь в Свердловской области
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