В Нижнем Тагиле спасатели предупреждают о риске на тонком льду и штрафах

Одним из ключевых моментов является толщина льда. Спасатели подчеркивают, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Только при таких условиях возможно относительно безопасное передвижение по нему. Тем не менее, даже при соблюдении этого условия необходимо помнить, что существуют участки, где выход на лед категорически запрещен, независимо от погодных условий.