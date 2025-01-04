В Нижнем Тагиле спасатели предупреждают о риске на тонком льду и штрафах

Posted 4 января, 06:23
Published 4 января, 06:23
Modified 4 января, 06:25
Updated 4 января, 06:25
С наступлением зимы многие люди стремятся насладиться красотой природы, особенно когда водоемы покрываются льдом. Однако такие прогулки могут обернуться трагедией, если не учитывать все риски. В связи с этим сотрудники МЧС России по Свердловской области активно проводят разъяснительные мероприятия среди населения, акцентируя внимание на важности соблюдения мер безопасности при выходе на лед.
Одним из ключевых моментов является толщина льда. Спасатели подчеркивают, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Только при таких условиях возможно относительно безопасное передвижение по нему. Тем не менее, даже при соблюдении этого условия необходимо помнить, что существуют участки, где выход на лед категорически запрещен, независимо от погодных условий.
В рамках профилактических рейдов в городе Нижний Тагил спасатели рассказывают жителям о том, какие места считаются наиболее опасными. Здесь установлены специальные знаки, предупреждающие о запрете выхода на лед. Важно отметить, что несоблюдение этих знаков влечет за собой административную ответственность, вплоть до штрафа в размере 5000 рублей.
Кроме того, в ходе бесед с гражданами спасатели обращают особое внимание на недопустимость нахождения детей возле водоемов без присмотра взрослых. Ведь дети зачастую проявляют любопытство и могут оказаться в опасных ситуациях, играя на льду.
Ранее профессиональный спасатель рассказал редакции TagilCity.ru об основных рекомендациях по спасению человека на льду.