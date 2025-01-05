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Posted 5 января, 12:42

Published 5 января, 12:42

Modified 5 января, 12:44

Updated 5 января, 12:44

В Свердловской области более 2000 пар хотят пожениться в январе

2000 влюбленных из Свердловской области смогут пожениться в январе 2025 года

5 января 2025, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области более 2000 пар хотят пожениться в январе

Свердловская область готовится к началу активного свадебного сезона в 2025 году. Первый месяц нового года обещает быть насыщенным радостными событиями: более 2000 пар намерены официально оформить свои отношения.

Среди самых популярных дат у молодоженов — 10, 13, 17, 24, 25 и 31 января. Пресс-служба свердловского ЗАГСа напомнила о старинной русской примете, согласно которой январское бракосочетание приносит удачу и радость на весь последующий год.

Заявления на регистрацию брака принимаются как онлайн через портал «Госуслуги», так и при личном визите в отдел ЗАГС. Минимальный срок подачи заявления составляет один месяц, максимальный — до одного года.

Стоит отметить, что популярность некоторых чисел обусловлена их символикой. Например, дата 10 января символизирует стабильность и надёжность, а число 13 ассоциируется с удачей и везением. Дата 17 января считается символом любви и верности, а 24 и 25 января — днями, когда любовь становится крепче и глубже. Наконец, 31 января окончит череду значимых дат, символизируя завершение старого этапа жизни и начало нового пути.

А астролог Мария Кучма ранее рассказала, какие даты в 2025 году выбрать для свадьбы лучше всего, чтобы избежать неопрятностей.

Астрологический гид: Какую безопасную дату выбрать для важного события в 2025 году?
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