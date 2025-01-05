2000 влюбленных из Свердловской области смогут пожениться в январе 2025 года

Posted 5 января, 12:42
Published 5 января, 12:42
Modified 5 января, 12:44
Updated 5 января, 12:44
Среди самых популярных дат у молодоженов — 10, 13, 17, 24, 25 и 31 января. Пресс-служба свердловского ЗАГСа напомнила о старинной русской примете, согласно которой январское бракосочетание приносит удачу и радость на весь последующий год.
Заявления на регистрацию брака принимаются как онлайн через портал «Госуслуги», так и при личном визите в отдел ЗАГС. Минимальный срок подачи заявления составляет один месяц, максимальный — до одного года.
Стоит отметить, что популярность некоторых чисел обусловлена их символикой. Например, дата 10 января символизирует стабильность и надёжность, а число 13 ассоциируется с удачей и везением. Дата 17 января считается символом любви и верности, а 24 и 25 января — днями, когда любовь становится крепче и глубже. Наконец, 31 января окончит череду значимых дат, символизируя завершение старого этапа жизни и начало нового пути.
А астролог Мария Кучма ранее рассказала, какие даты в 2025 году выбрать для свадьбы лучше всего, чтобы избежать неопрятностей.