Аномальное тепло вынудило приостановить работу горок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге потепление привело к закрытию горок в ледовом городке

В связи с потеплением в Екатеринбурге были закрыты горки в ледовом городке на Плотинке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причиной стали технические работы, вызванные таянием льда. Городской каток на площади 1905 года также пострадал от аномальной температуры, начав таять уже 3 января.

Резкое повышение температуры в начале января оказало значительное влияние на состояние зимних развлечений в Екатеринбурге. Ледовый городок на Плотинке столкнулся с необходимостью временного закрытия некоторых своих объектов. Причиной тому стало стремительное таяние льда. Как пояснили представители пресс-службы мэрии, сейчас ведутся активные работы по восстановлению нормального функционирования горок. Эти меры направлены на обеспечение безопасности всех посетителей. Проливка льда позволяет укрепить его структуру. Однако процесс требует времени, поэтому закрытие продлится до вечера. Такая же ситуация сложилась и на главном городском катке на площади 1905 года. Уже несколько дней подряд температура воздуха держится выше нуля градусов Цельсия, что приводит к постепенному разрушению ледяного покрытия, пишет издание RU.66. Для предотвращения возможных травм и других неприятностей, администрация города приняла решение ограничить доступ к некоторым зонам катка. Кроме того, всем посетителям настоятельно рекомендуется избегать использования жестких ледянок, поскольку они могут повредить поверхность льда и создать дополнительные риски для участников массовых мероприятий. Ранее из-за оттепели закрыли все ледяные горки в Новуральске. Из-за оттепели в Новоуральске закрыли ледяные горки Узнать подробнее Читайте также: В Челябинске закрывают горки в ледовых городках Автоинспекторы и коммунальщики снесли опасную горку во дворе в Екатеринбурге