Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января

Posted 5 января, 13:27
Published 5 января, 13:27
Modified 5 января, 13:29
Updated 5 января, 13:29
Как сообщила городская администрация, в ночь на 7 января во всех храмах уральской столицы пройдут традиционные рождественские богослужения. Начнется все 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, где во главе службы будет митрополит Евгений. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет прямой эфир на каналах «Союз» и ОТВ.
Однако празднование Рождества не ограничивается одними лишь богослужениями. С 7 по 12 января в Храме-на-Крови запланировано проведение елок для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Маленькие гости смогут насладиться представлением «Рождественский подарок», получить сладкие подарки, поучаствовать в играх и весело провести время, водя хороводы вокруг нарядной елки.
Ранее стало известно, что начале января в Нижний Тагила приедет с концертом Праздничный хор Московского Данилова монастыря.