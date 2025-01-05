Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января

Как сообщила городская администрация, в ночь на 7 января во всех храмах уральской столицы пройдут традиционные рождественские богослужения. Начнется все 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, где во главе службы будет митрополит Евгений. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет прямой эфир на каналах «Союз» и ОТВ.