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Posted 5 января, 13:27

Published 5 января, 13:27

Modified 5 января, 13:29

Updated 5 января, 13:29

Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января

Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января

5 января 2025, 13:27
Фото: 1MI.
В канун праздничной ночи жители Екатеринбурга смогут принять участие в рождественских службах, которые пройдут в храмах города. Центральное мероприятие стартует 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Как сообщила городская администрация, в ночь на 7 января во всех храмах уральской столицы пройдут традиционные рождественские богослужения. Начнется все 6 января в 23:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе, где во главе службы будет митрополит Евгений. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет прямой эфир на каналах «Союз» и ОТВ.

Однако празднование Рождества не ограничивается одними лишь богослужениями. С 7 по 12 января в Храме-на-Крови запланировано проведение елок для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Маленькие гости смогут насладиться представлением «Рождественский подарок», получить сладкие подарки, поучаствовать в играх и весело провести время, водя хороводы вокруг нарядной елки.

Ранее стало известно, что начале января в Нижний Тагила приедет с концертом Праздничный хор Московского Данилова монастыря.

Праздничный хор Московского Данилова монастыря поздравит тагильчан с Рождеством
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