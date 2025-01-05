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Posted 5 января, 10:38

Published 5 января, 10:38

Modified 5 января, 10:42

Updated 5 января, 10:42

Часть горок закрыты в Нижнем Тагиле из-за плюсовой температуры

Часть горок закрыты в Нижнем Тагиле из-за плюсовой температуры

5 января 2025, 10:38
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле на главной городской елке были закрыты некоторые горки. TagilCity.ru выяснил, когда их откроют и когда обновят каток на проспекте Строителей.

Днем 5 января в Нижнем Тагиле держится плюсовая температура 1-2 градусов Цельсия. По этой причине горожане за окнами слышат капель, а дороги покрылись снежной кашей.

Не обошло потепление и главный ледовый городок Нижнего Тагила. Как сообщил редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин, часть горок были закрыты из-за погодных условий. В настоящее время работают только два аттракциона.

Часть горок закрыты, где есть опасность, две работают. Аквапарк в Африке в январе детям нравится, — поделился Константин Благинин.

Также он добавил, что 6 января закрытые ранее горки будут открыты. Кроме того, обновят каток, организованный на проспекте Строителей.

Судя по прогнозу погоды, с 6 января обещают до минус 7 градусов в дневное время.

Елка, пальмы и горки: в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок
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