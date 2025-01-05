Часть горок закрыты в Нижнем Тагиле из-за плюсовой температуры

Posted 5 января, 10:38
Published 5 января, 10:38
Modified 5 января, 10:42
Updated 5 января, 10:42
Днем 5 января в Нижнем Тагиле держится плюсовая температура 1-2 градусов Цельсия. По этой причине горожане за окнами слышат капель, а дороги покрылись снежной кашей.
Не обошло потепление и главный ледовый городок Нижнего Тагила. Как сообщил редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин, часть горок были закрыты из-за погодных условий. В настоящее время работают только два аттракциона.
Часть горок закрыты, где есть опасность, две работают. Аквапарк в Африке в январе детям нравится, — поделился Константин Благинин.
Также он добавил, что 6 января закрытые ранее горки будут открыты. Кроме того, обновят каток, организованный на проспекте Строителей.
Судя по прогнозу погоды, с 6 января обещают до минус 7 градусов в дневное время.