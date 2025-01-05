Двое людей пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом

На трассе под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадали люди. Автобус перевозивший сотрудников одной из организаций попал в ДТП. В результате происшествия два человека были доставлены в медицинское учреждение. Причины случившегося выясняются.

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