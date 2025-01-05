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Posted 5 января, 05:42

Published 5 января, 05:42

Modified 5 января, 05:44

Updated 5 января, 05:44

Двое людей пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом

Двое людей пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом

5 января 2025, 05:42
Фото: 1MI.
На трассе под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадали люди. Автобус перевозивший сотрудников одной из организаций попал в ДТП. В результате происшествия два человека были доставлены в медицинское учреждение. Причины случившегося выясняются.

Инцидент произошел на трассе неподалеку от Екатеринбурга, где автобус, перевозивший работников местной организации, неожиданно съехал с дороги. Как сообщают в пресс-службе свердловского управления ГАИ, причиной инцидента могло стать значительное превышение допустимой скорости водителем транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД уже приступили к изучению обстоятельств произошедшего. Ведется проверка всех возможных факторов, включая техническое состояние автобуса, а также условия дорожного покрытия на участке, где произошел инцидент.

Ранее в Екатеринбурге автобус принадлежащий одному известных маркетплейсов также попал в ДТП с пострадавшими.

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#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Автобус#ГАИ#Автобусы#Екатеринбург#Инцидент#Инспекторы ГАИ
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