Двое людей пострадали в ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом

Posted 5 января, 05:42
Published 5 января, 05:42
Modified 5 января, 05:44
Updated 5 января, 05:44
Инцидент произошел на трассе неподалеку от Екатеринбурга, где автобус, перевозивший работников местной организации, неожиданно съехал с дороги. Как сообщают в пресс-службе свердловского управления ГАИ, причиной инцидента могло стать значительное превышение допустимой скорости водителем транспортного средства.
Сотрудники ГИБДД уже приступили к изучению обстоятельств произошедшего. Ведется проверка всех возможных факторов, включая техническое состояние автобуса, а также условия дорожного покрытия на участке, где произошел инцидент.
Ранее в Екатеринбурге автобус принадлежащий одному известных маркетплейсов также попал в ДТП с пострадавшими.