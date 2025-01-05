Как изменилась жизнь пострадавших тагильчан после взрыва на Сибирской, 81

Posted 5 января, 10:47
Published 5 января, 10:47
Modified 5 января, 10:49
Updated 5 января, 10:49
1 августа 2024 года для Нижнего Тагила ознаменовалось страшной трагедией, прогремевшей на улице Сибирской, 81. Из-за поломки газового оборудования взорвалось два подъезда жилого дома. В результате погибло 11 человек, среди которых 5 детей и 2 пенсионеров.
В сентябре дом снесли, сейчас место пустует. Было выделено более 300 миллионов рублей для обеспечения жильем тагильчан с Сибирской, 81.
Наталья Шмигель жила в этом доме. В момент случившегося в квартире находился только кот Персик, которого удалось спасти. Сейчас Наталья приобрела жилье на выделенные средства в том же районе.
Новую квартиру выбирала самостоятельно, без каких-либо ограничений. На Сибирской жилплощадь была 42 квадратных метра, новое место жительство — 40, но Наталью это устраивает.
Домашний любимец все еще с ней. После трагедии он стал менее привередливым к еде. Мимо прошлого дома Наталья старается не ходить — слишком тяжело даются воспоминания, сообщает «КП-Екатеринбург».
Во время взрыва в одной из квартир многоэтажного дома находилась Алевтина Коркина. Ее разбудили громкие звуки, стена ее квартиры обвалилась. Доставали Алевтину сотрудники спасательных служб.
Алевтина также приобрела новую жилплощадь, но уже в другом районе города. Женщина перебралась в центр Нижнего Тагила. Новая квартира такая же по площади.
Дочь пострадавшей рассказывает, что матери все еще не по себе от воспоминаний о произошедшем. Она до сих пор наблюдается у врачей из-за полученных травм во время обрушения дома.