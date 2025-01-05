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Posted 5 января, 10:47

Published 5 января, 10:47

Modified 5 января, 10:49

Updated 5 января, 10:49

Пострадавшие после взрыва на Сибирской, 81 тагильчане рассказали о своей жизни

Как изменилась жизнь пострадавших тагильчан после взрыва на Сибирской, 81

5 января 2025, 10:47
Фото: 1MI.

Пострадавшие после взрыва на Сибирской, 81 тагильчане рассказали о своей жизни

Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Тагильчане, лишившиеся жилья после трагедии на Сибирской, 81 рассказали как изменилась их жизнь.

1 августа 2024 года для Нижнего Тагила ознаменовалось страшной трагедией, прогремевшей на улице Сибирской, 81. Из-за поломки газового оборудования взорвалось два подъезда жилого дома. В результате погибло 11 человек, среди которых 5 детей и 2 пенсионеров.

В сентябре дом снесли, сейчас место пустует. Было выделено более 300 миллионов рублей для обеспечения жильем тагильчан с Сибирской, 81.

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Наталья Шмигель жила в этом доме. В момент случившегося в квартире находился только кот Персик, которого удалось спасти. Сейчас Наталья приобрела жилье на выделенные средства в том же районе.

Новую квартиру выбирала самостоятельно, без каких-либо ограничений. На Сибирской жилплощадь была 42 квадратных метра, новое место жительство — 40, но Наталью это устраивает.

Домашний любимец все еще с ней. После трагедии он стал менее привередливым к еде. Мимо прошлого дома Наталья старается не ходить — слишком тяжело даются воспоминания, сообщает «КП-Екатеринбург».

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Во время взрыва в одной из квартир многоэтажного дома находилась Алевтина Коркина. Ее разбудили громкие звуки, стена ее квартиры обвалилась. Доставали Алевтину сотрудники спасательных служб.

Алевтина также приобрела новую жилплощадь, но уже в другом районе города. Женщина перебралась в центр Нижнего Тагила. Новая квартира такая же по площади.

Дочь пострадавшей рассказывает, что матери все еще не по себе от воспоминаний о произошедшем. Она до сих пор наблюдается у врачей из-за полученных травм во время обрушения дома.

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