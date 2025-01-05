Реконструкция ЕКАД: как изменится главная дорога Урала?

В текущем году работники строительной сферы приступят к северному полукольцу ЕКАД, которое соединяет дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Первый этап затронет участок длиной 2,6 км, расположенный к северу от пересечения ЕКАД с дорогой Екатеринбург — Тюмень. Тут планируется создать 6 полос движения, что значительно увеличит пропускную способность трассы. Кроме того, встречные потоки будут разделены, что повысит уровень безопасности на дороге.