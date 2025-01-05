Реконструкция ЕКАД: как изменится главная дорога Урала?

Posted 5 января, 10:07
Published 5 января, 10:07
Modified 5 января, 10:09
Updated 5 января, 10:09
Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД) готовится к масштабным изменениям. Проектно-сметная документация первого этапа реконструкции уже прошла государственную экспертизу с положительным заключением. Реконструкция также нашла поддержку у Совета Федерации и лично губернатора Евгения Куйвашева.
В текущем году работники строительной сферы приступят к северному полукольцу ЕКАД, которое соединяет дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Первый этап затронет участок длиной 2,6 км, расположенный к северу от пересечения ЕКАД с дорогой Екатеринбург — Тюмень. Тут планируется создать 6 полос движения, что значительно увеличит пропускную способность трассы. Кроме того, встречные потоки будут разделены, что повысит уровень безопасности на дороге.
Важное нововведение — увеличение расчетной скорости до 120 км/ч. Это позволит превратить ЕКАД в полноценную скоростную магистраль, соответствующую современным стандартам. Также проектировщики учли потребности грузового транспорта: дорожная одежда рассчитана на интенсивное движение большегрузов без риска повреждения покрытия, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Не забыты и пешеходы: вдоль обновленного участка обустроят 1,5 км тротуаров. Для удобства жителей ближайших населенных пунктов предусмотрены две новые автобусные остановки.
Ранее на ЕКАДе автобус с сотрудниками OZON попал в ДТП.