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Posted 5 января, 10:07

Published 5 января, 10:07

Modified 5 января, 10:09

Updated 5 января, 10:09

Утвержден проект реконструкции восточного участка ЕКАД

Реконструкция ЕКАД: как изменится главная дорога Урала?

5 января 2025, 10:07
Фото: 1MI.

Утвержден проект реконструкции восточного участка ЕКАД

Реконструкция участка ЕКАД получила положительное заключение госэкспертизы, и работы планируют начать в 2025 году. Планируют расширение до 6 полос и повышение расчетной скорости до 120 км/ч.

Екатеринбургская кольцевая автодорога (ЕКАД) готовится к масштабным изменениям. Проектно-сметная документация первого этапа реконструкции уже прошла государственную экспертизу с положительным заключением. Реконструкция также нашла поддержку у Совета Федерации и лично губернатора Евгения Куйвашева.

В текущем году работники строительной сферы приступят к северному полукольцу ЕКАД, которое соединяет дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Первый этап затронет участок длиной 2,6 км, расположенный к северу от пересечения ЕКАД с дорогой Екатеринбург — Тюмень. Тут планируется создать 6 полос движения, что значительно увеличит пропускную способность трассы. Кроме того, встречные потоки будут разделены, что повысит уровень безопасности на дороге.

Важное нововведение — увеличение расчетной скорости до 120 км/ч. Это позволит превратить ЕКАД в полноценную скоростную магистраль, соответствующую современным стандартам. Также проектировщики учли потребности грузового транспорта: дорожная одежда рассчитана на интенсивное движение большегрузов без риска повреждения покрытия, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Не забыты и пешеходы: вдоль обновленного участка обустроят 1,5 км тротуаров. Для удобства жителей ближайших населенных пунктов предусмотрены две новые автобусные остановки.

Ранее на ЕКАДе автобус с сотрудниками OZON попал в ДТП.

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