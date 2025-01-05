Росавиация заинтересовалась экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

Posted 5 января, 07:48
Published 5 января, 07:48
Modified 5 января, 07:50
Updated 5 января, 07:50
Росавиация начала расследование по факту экстренного приземления воздушного судна «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает EAH.
Самолет «Уральских авиалиний» двигался в соответствии с маршрутом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, однако пришлось срочно прекратить полет по причине поломки двигателя. Ошибка проявилась уже в небе, сработала система оповещения, чем напугала всех присутствующих на борту.
Всем, кто летел этим рейсом предоставили возможность отдохнуть в отеле, пока готовится другой самолет. Позже пассажиры вернулись домой на резервном судне.