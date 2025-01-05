Росавиация заинтересовалась экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний» двигался в соответствии с маршрутом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, однако пришлось срочно прекратить полет по причине поломки двигателя. Ошибка проявилась уже в небе, сработала система оповещения, чем напугала всех присутствующих на борту.