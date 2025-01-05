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Posted 5 января, 07:48

Published 5 января, 07:48

Modified 5 января, 07:50

Updated 5 января, 07:50

Росавиация заинтересовалась экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

Росавиация заинтересовалась экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний»

5 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.
4 января текущего года самолет «Уральских авиалиний» пришлось экстренно посадить в Египте из-за неисправности двигателя. Росавиация начала расследование по факту произошедшего.

Росавиация начала расследование по факту экстренного приземления воздушного судна «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает EAH.

Самолет «Уральских авиалиний» двигался в соответствии с маршрутом Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, однако пришлось срочно прекратить полет по причине поломки двигателя. Ошибка проявилась уже в небе, сработала система оповещения, чем напугала всех присутствующих на борту.

Всем, кто летел этим рейсом предоставили возможность отдохнуть в отеле, пока готовится другой самолет. Позже пассажиры вернулись домой на резервном судне.

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