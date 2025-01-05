Свердловская область заняла пятое место по количеству самозанятых в России

Posted 5 января, 05:46
Published 5 января, 05:46
Modified 5 января, 05:48
Updated 5 января, 05:48
Самозанятость становится все более популярным выбором среди россиян, особенно в условиях современных экономических реалий. Это подтверждается новыми данными от Федеральной налоговой службы, согласно которым Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге регионов по числу зарегистрированных самозанятых.
Всего в регионе на конец декабря 2024 года насчитывалось 360,6 тысячи таких налогоплательщиков. Лидерство же удерживает столица нашей родины — Москва, где количество самозанятых превышает 1,91 миллиона человек.
Ранее стало известно, что в Верхотурье директор школы и ее дочь сдавали в аренду спортивный зал на безвозмездной основе.