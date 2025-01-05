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Posted 5 января, 05:46

Published 5 января, 05:46

Modified 5 января, 05:48

Updated 5 января, 05:48

Свердловская область заняла пятое место по количеству самозанятых в России

Свердловская область заняла пятое место по количеству самозанятых в России

5 января 2025, 05:46
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловская область заняла пятое место в стране по количеству самозанятых граждан, согласно данным Федеральной налоговой службы за декабрь 2024 года. По состоянию на этот период времени, число жителей региона, выбравших данный налоговый режим, составило 360,6 тысячи человек.

Самозанятость становится все более популярным выбором среди россиян, особенно в условиях современных экономических реалий. Это подтверждается новыми данными от Федеральной налоговой службы, согласно которым Свердловская область оказалась на пятом месте в рейтинге регионов по числу зарегистрированных самозанятых.

Всего в регионе на конец декабря 2024 года насчитывалось 360,6 тысячи таких налогоплательщиков. Лидерство же удерживает столица нашей родины — Москва, где количество самозанятых превышает 1,91 миллиона человек.

Ранее стало известно, что в Верхотурье директор школы и ее дочь сдавали в аренду спортивный зал на безвозмездной основе.

Директор гимназии в Верхотурье незаконно сдавала в аренду спортзал
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#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Рабочее место#Екатеринбург#Самозанятые
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