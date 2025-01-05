Свердловская область заняла пятое место по количеству самозанятых в России

Свердловская область заняла пятое место в стране по количеству самозанятых граждан, согласно данным Федеральной налоговой службы за декабрь 2024 года. По состоянию на этот период времени, число жителей региона, выбравших данный налоговый режим, составило 360,6 тысячи человек.

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