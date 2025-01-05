Тагильчанин не оплатил новогоднюю покупку в «DNS»

Posted 5 января, 09:06
Published 5 января, 09:06
Modified 5 января, 13:22
Updated 5 января, 13:22
31 декабря в поисках новогоднего подарка житель Нижнего Тагила отправился в ТРЦ «DEPO», где решил приобрести подарок. Выбор мужчины пал на пылесос в магазине техники «DNS». Осталось лишь оплатить покупку.
Мужчина достал банковскую карту, кассир предоставил терминал для оплаты и почти сразу же выдал чек, свидетельствующий об успешном приобретении товара. Однако, позже выяснилось, что карта так и не была приложена к терминалу и оплата не прошла. Чек напечатался, потому что кассир поставил оплату наличными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники магазина не стали подавать заявления в полицию, надеясь, что тагильчанин не умышленно избежал оплаты и вернется самостоятельно, чтобы оплатить все-таки покупку. В конце концов, ситуацию удалось решить мирным путем: покупка оплачена, претензий никто не имеет.
Ранее в Екатеринбурге мужчина нашел чужую карту и потратил с нее все деньги на пиво.