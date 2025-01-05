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Posted 5 января, 09:06

Published 5 января, 09:06

Modified 5 января, 13:22

Updated 5 января, 13:22

В Нижнем Тагиле мужчина ушел с пылесосом, не оплатив его

Тагильчанин не оплатил новогоднюю покупку в «DNS»

5 января 2025, 09:06
Фото: Инцидент Нижний Тагил.

В Нижнем Тагиле мужчина ушел с пылесосом, не оплатив его

Вечером Нового года тагильчанин приобрел новый пылесос в магазине техники. Достал банковскую карту, получил чек, товар. Однако оплаты так и не было. Мужчину искали сотрудники магазина, давая возможность заплатить за пылесос.

31 декабря в поисках новогоднего подарка житель Нижнего Тагила отправился в ТРЦ «DEPO», где решил приобрести подарок. Выбор мужчины пал на пылесос в магазине техники «DNS». Осталось лишь оплатить покупку.

Мужчина достал банковскую карту, кассир предоставил терминал для оплаты и почти сразу же выдал чек, свидетельствующий об успешном приобретении товара. Однако, позже выяснилось, что карта так и не была приложена к терминалу и оплата не прошла. Чек напечатался, потому что кассир поставил оплату наличными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Инцидент Нижний Тагил

Сотрудники магазина не стали подавать заявления в полицию, надеясь, что тагильчанин не умышленно избежал оплаты и вернется самостоятельно, чтобы оплатить все-таки покупку. В конце концов, ситуацию удалось решить мирным путем: покупка оплачена, претензий никто не имеет.

Ранее в Екатеринбурге мужчина нашел чужую карту и потратил с нее все деньги на пиво.

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