Тагильчанин не оплатил новогоднюю покупку в «DNS»

Мужчина достал банковскую карту, кассир предоставил терминал для оплаты и почти сразу же выдал чек, свидетельствующий об успешном приобретении товара. Однако, позже выяснилось, что карта так и не была приложена к терминалу и оплата не прошла. Чек напечатался, потому что кассир поставил оплату наличными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».