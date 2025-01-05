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Posted 5 января, 13:45

Published 5 января, 13:45

Modified 5 января, 13:47

Updated 5 января, 13:47

В Екатеринбурге отправлены в СИЗО подростки, поджегшие автомобиль МВД

В Екатеринбурге отправлены в СИЗО подростки, поджегшие автомобиль МВД

5 января 2025, 13:45
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге троих подростков 16-17 лет, готовивших теракт, а также поджегших автомобиль МВД, задержали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц, а также в изготовлении взрывчатого устройства.

Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет были арестованы за поджог автомобиля сотрудников МВД в декабре 2024 года. Они самостоятельно создавали жидкость для воспламенения. При этом один из сообщников также замешан в подготовке к теракту вместе с третьим арестованным юношей.

Молодых людей обвиняют в терроризме группой лиц по предварительному сговору, а также изготовлении взрывчатых устройств. Их сообщник, такой же 17-летний студент, обвиняется лишь по одной статье за террор, совершенный группой лиц, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Продолжается сбор доказательств и планируется судебно-психиатрическая экспертиза для преступников. Следственный комитет направил в суд запрос с просьбой заключить под стражу трех фигурантов дела. Суд согласился со следователем и молодые люди будут находиться под стражей до 21 февраля. Решение еще не вступило в законную силу, так как стороны могут обжаловать его в течение 3 дней.

Неизвестные подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге
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