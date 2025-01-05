В Екатеринбурге отправлены в СИЗО подростки, поджегшие автомобиль МВД

Продолжается сбор доказательств и планируется судебно-психиатрическая экспертиза для преступников. Следственный комитет направил в суд запрос с просьбой заключить под стражу трех фигурантов дела. Суд согласился со следователем и молодые люди будут находиться под стражей до 21 февраля. Решение еще не вступило в законную силу, так как стороны могут обжаловать его в течение 3 дней.