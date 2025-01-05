В Екатеринбурге отправлены в СИЗО подростки, поджегшие автомобиль МВД

Posted 5 января, 13:45
Published 5 января, 13:45
Modified 5 января, 13:47
Updated 5 января, 13:47
Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет были арестованы за поджог автомобиля сотрудников МВД в декабре 2024 года. Они самостоятельно создавали жидкость для воспламенения. При этом один из сообщников также замешан в подготовке к теракту вместе с третьим арестованным юношей.
Молодых людей обвиняют в терроризме группой лиц по предварительному сговору, а также изготовлении взрывчатых устройств. Их сообщник, такой же 17-летний студент, обвиняется лишь по одной статье за террор, совершенный группой лиц, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Продолжается сбор доказательств и планируется судебно-психиатрическая экспертиза для преступников. Следственный комитет направил в суд запрос с просьбой заключить под стражу трех фигурантов дела. Суд согласился со следователем и молодые люди будут находиться под стражей до 21 февраля. Решение еще не вступило в законную силу, так как стороны могут обжаловать его в течение 3 дней.