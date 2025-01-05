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Posted 5 января, 06:24

Published 5 января, 06:24

Modified 5 января, 06:26

Updated 5 января, 06:26

В Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте

В Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте

5 января 2025, 06:24
Фото: Изображение Midjourney.
ФСБ арестовали четырех человек, которые собирались организовать и исполнить задуманные теракты в Екатеринбурге. Всем фигурантам не более 17 лет.

Они планировали устроить массовое убийство с применением взрывного устройства сделанным кустарным способом. Кроме того двое из подозреваемых имеют отношение к поджогу машины принадлежавшей полицейскому управлению в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Один из задержанных рассказал силовикам, что после поджога у него «появилась идея сделать взрывчатые вещества» об этом он попросил своего друга. Сам друг, который среди задержанных, заявил, что не знает зачем тому понадобилась самодельная взрывчатка.

До этого молодой человек был подписчиком telegram-канала с неонацистской тематикой, тогда по его словам у него и возникли мысли «делать плохо полиции».

В настоящее время ведомство занимается сбором улик, которые могут подтвердить причастность задержанных к планируемым массовым убийствам.

Неизвестные подожгли полицейскую машину в Екатеринбурге
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