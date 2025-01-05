В Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте

Posted 5 января, 06:24
Published 5 января, 06:24
Modified 5 января, 06:26
Updated 5 января, 06:26
Они планировали устроить массовое убийство с применением взрывного устройства сделанным кустарным способом. Кроме того двое из подозреваемых имеют отношение к поджогу машины принадлежавшей полицейскому управлению в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Один из задержанных рассказал силовикам, что после поджога у него «появилась идея сделать взрывчатые вещества» об этом он попросил своего друга. Сам друг, который среди задержанных, заявил, что не знает зачем тому понадобилась самодельная взрывчатка.
До этого молодой человек был подписчиком telegram-канала с неонацистской тематикой, тогда по его словам у него и возникли мысли «делать плохо полиции».
В настоящее время ведомство занимается сбором улик, которые могут подтвердить причастность задержанных к планируемым массовым убийствам.