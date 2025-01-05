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Posted 5 января, 10:02

Published 5 января, 10:02

Modified 5 января, 10:04

Updated 5 января, 10:04

Задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске

Задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске

5 января 2025, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
В новогоднюю ночь в Североуральске произошло нападение на бригаду скорой помощи. Пьяная группа людей атаковала медиков, а один из нападавших, ранее неоднократно судимый мужчина, отобрал у девушки-фельдшера медицинский чемоданчик и ударил ее по голове. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Вечером 1 января бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к одному из местных жителей. Однако вместо оказания помощи медикам пришлось столкнуться с агрессией со стороны компании людей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Главным фигурантом инцидента стал рецидивист, которому на момент нападения было 28 лет. Мужчина, имеющий за плечами девять судимостей, освободился всего несколько месяцев назад — в августе прошлого года. Несмотря на то, что он уже имел внушительное уголовное прошлое, рецидивист вновь оказался вовлечен в преступление.

Нападающий грубо обошелся с девушкой-фельдшером, работающей в составе бригады скорой помощи. Он вырвал у нее из рук медицинский чемоданчик, содержащий необходимые инструменты и лекарства для оказания первой помощи, а затем начал наносить удары по голове женщины. На данный момент следствие квалифицирует действия мужчины как хулиганство, однако этот статус может измениться по мере развития дела. Сообщники рецидивиста, принимавшие участие в нападении, отделались административными штрафами.

Фельдшеру скорой помощи из Североуральска проломили голову чемоданом
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