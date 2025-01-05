Задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске

Нападающий грубо обошелся с девушкой-фельдшером, работающей в составе бригады скорой помощи. Он вырвал у нее из рук медицинский чемоданчик, содержащий необходимые инструменты и лекарства для оказания первой помощи, а затем начал наносить удары по голове женщины. На данный момент следствие квалифицирует действия мужчины как хулиганство, однако этот статус может измениться по мере развития дела. Сообщники рецидивиста, принимавшие участие в нападении, отделались административными штрафами.