Задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске

Posted 5 января, 10:02
Published 5 января, 10:02
Modified 5 января, 10:04
Updated 5 января, 10:04
Вечером 1 января бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к одному из местных жителей. Однако вместо оказания помощи медикам пришлось столкнуться с агрессией со стороны компании людей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Главным фигурантом инцидента стал рецидивист, которому на момент нападения было 28 лет. Мужчина, имеющий за плечами девять судимостей, освободился всего несколько месяцев назад — в августе прошлого года. Несмотря на то, что он уже имел внушительное уголовное прошлое, рецидивист вновь оказался вовлечен в преступление.
Нападающий грубо обошелся с девушкой-фельдшером, работающей в составе бригады скорой помощи. Он вырвал у нее из рук медицинский чемоданчик, содержащий необходимые инструменты и лекарства для оказания первой помощи, а затем начал наносить удары по голове женщины. На данный момент следствие квалифицирует действия мужчины как хулиганство, однако этот статус может измениться по мере развития дела. Сообщники рецидивиста, принимавшие участие в нападении, отделались административными штрафами.