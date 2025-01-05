Жители Красноуральска остались без света и связи

Posted 5 января, 09:12
Published 5 января, 09:12
Modified 5 января, 09:14
Updated 5 января, 09:14
Вечером 3 января жители Красноуральска столкнулись с отключением электроэнергии. Как сообщили местные, вместе со светом перестала работать мобильная и стационарная телефонная связь. Читательница одного из информационных местных агентств сообщила о том, что ни одно устройство связи не функционирует, а звонки на стационарные телефоны остаются без ответа.
В пресс-службе ответственной организации пояснили, что причина в нарушении работы распределительной сети. Также энергетики уточнили, что в микрорайоне Горка частично отключили энергоснабжение. Источник с резервным питанием были доставлены в первые часы аварии, пишет 66.ru.
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга остались без света из-за аварии в начале декабря.