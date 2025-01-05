Жители Красноуральска остались без света и связи

Вечером 3 января жители Красноуральска столкнулись с отключением электроэнергии. Как сообщили местные, вместе со светом перестала работать мобильная и стационарная телефонная связь. Читательница одного из информационных местных агентств сообщила о том, что ни одно устройство связи не функционирует, а звонки на стационарные телефоны остаются без ответа.