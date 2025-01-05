tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 января, 09:12

Published 5 января, 09:12

Modified 5 января, 09:14

Updated 5 января, 09:14

Жители Красноуральска остались без света и связи

Жители Красноуральска остались без света и связи

5 января 2025, 09:12
Фото: 1MI.
В Красноуральска вечером 3 января в жилых домах внезапно отключилось электричество. По сообщениям местных жителей, также возникли проблемы с сотовой и стационарной телефонной связью.

Вечером 3 января жители Красноуральска столкнулись с отключением электроэнергии. Как сообщили местные, вместе со светом перестала работать мобильная и стационарная телефонная связь. Читательница одного из информационных местных агентств сообщила о том, что ни одно устройство связи не функционирует, а звонки на стационарные телефоны остаются без ответа.

В пресс-службе ответственной организации пояснили, что причина в нарушении работы распределительной сети. Также энергетики уточнили, что в микрорайоне Горка частично отключили энергоснабжение. Источник с резервным питанием были доставлены в первые часы аварии, пишет 66.ru.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга остались без света из-за аварии в начале декабря.

Жители Уралмаша в Екатеринбурге остались без света из-за аварии
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны повышенные тарифы в Свердловской области на электричество и водуВ домах на Вагонке в Нижнем Тагиле отключат электричество из-за работ
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Коммунальная авария#Электроэнергия#Электроснабжение#Электропроводка#Обрыв#Екатеринбург#Авария#Электрооборудование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика