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Posted 5 января, 10:50

Published 5 января, 10:50

Modified 5 января, 10:52

Updated 5 января, 10:52

Жители Невьянска жалуются на отсутствие уборки снега на улицах

Жители Невьянска жалуются на отсутствие уборки снега на улицах

5 января 2025, 10:50
Фото: 1MI.
Местные жители сообщают, что улицы города очищают от снега 1-2 раза за зиму, особенно это касается частного сектора и дворов.

Жители Невьянска выражают недовольство тем, что дороги не чистят от снега. Они сообщают, что с начала зимы не проводилась уборка снега на участке от улицы Коскович, 1 до улицы Шевченко.

За эту зиму не были ни разу. Улица Коскович с 29 дома и до самого берега чистят, а с 1 дома до улицы Шевченко — нет, — пишет в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск» местная жительница.

Жители Невьянска обращают внимание на то, что подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Они отмечают, что участки земли, прилегающие к частным домам, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Частный сектор не чистят, да что говорить, в центре города во дворах почти не чистят вторую зиму, — сообщает о ситуации с уборкой снега Александр.

Есть мнение, что улицы убираются не полностью, а частично. В частности, уборка проводится на участке, где находится дом одного из сотрудников администрации Невьянска. Территория, где живут люди, не имеющие отношения к руководству города, остается неубранной.

У нас улицу чистят на половину. Ту половину, где живет сотрудник администрации, чистят, вторую — нет, — рассказывает жительница Невьянска Юлия.

Напомним, что 1 января на улицы вышло 300 машин для расчистки дорог в Свердловской области.

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