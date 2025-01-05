Жители Невьянска жалуются на отсутствие уборки снега на улицах

Posted 5 января, 10:50
Published 5 января, 10:50
Modified 5 января, 10:52
Updated 5 января, 10:52
Жители Невьянска выражают недовольство тем, что дороги не чистят от снега. Они сообщают, что с начала зимы не проводилась уборка снега на участке от улицы Коскович, 1 до улицы Шевченко.
За эту зиму не были ни разу. Улица Коскович с 29 дома и до самого берега чистят, а с 1 дома до улицы Шевченко — нет, — пишет в группе ВКонтакте «Инцидент Невьянск» местная жительница.
Жители Невьянска обращают внимание на то, что подобная ситуация наблюдается уже не первый год. Они отмечают, что участки земли, прилегающие к частным домам, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Частный сектор не чистят, да что говорить, в центре города во дворах почти не чистят вторую зиму, — сообщает о ситуации с уборкой снега Александр.
Есть мнение, что улицы убираются не полностью, а частично. В частности, уборка проводится на участке, где находится дом одного из сотрудников администрации Невьянска. Территория, где живут люди, не имеющие отношения к руководству города, остается неубранной.
У нас улицу чистят на половину. Ту половину, где живет сотрудник администрации, чистят, вторую — нет, — рассказывает жительница Невьянска Юлия.
Напомним, что 1 января на улицы вышло 300 машин для расчистки дорог в Свердловской области.