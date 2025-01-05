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Posted 5 января, 06:00

Published 5 января, 06:00

Modified 5 января, 06:00

Updated 5 января, 06:00

Знание советских мультфильмов и бытовые лайфхаки: популярные тексты в 2024 году

Знание советских мультфильмов и бытовые лайфхаки: популярные тексты в 2024 году

5 января 2025, 06:00
Фото: Изображение Midjourney.
Редакция TagilCity.ru рассказывает о текстах в 2024 году, которые больше всего были интересны читателям.

После того, как в январе 2024 года появилась информация об инциденте с девочкой-сиротой в школе №56, в адрес семьи главы нижнетагильского МВД Ибрагима Абдулкадырова начались обвинения в том, что правоохранительные органы намеренно затягивают расследование, а также в связях с диаспорой Азербайджана. Не обошли вниманием и его сына — Гаджи Абдулова.

Не знаю ни автора, ни пострадавших, ни обидчиков. Сейчас будут сову на глобус натягивать, — прокомментировал Гаджи Абдулов в беседе с TagilCity.ru.

Напомним, происшествие случилось в конце декабря 2023 года. Дети из семьи мигрантов избили девочку на территории около школы, после чего школьница оказалась в больнице. В конфликте также принимала участие мать двух обидчиков.

Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
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В феврале 2024 года редакция TagilCity.ru опубликовала тест на знание советских мультфильмов, которые стали классикой отечественной мультипликации ХХ века.

В тесте были вопросы о создании мультфильма «Жил-был пес», о том, зачем персонаж мультфильма «Падал прошлогодний снег» решил пойти в лес, какой подарок сделал Весельчак У персонажам «Тайны третьей планеты» и другие.

Тест "Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?"
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В марте 2024 года гражданин США, насмотревшийся репортажей Такера Карлсона о дешевых российских магазинах, приехал в Екатеринбург по делам бизнеса и решил сам сделать покупки в местных магазинах, супермаркетах и торговых центрах. Его сопровождающим был екатеринбуржец Алексей Петров.

Так, американец заинтересовался товарами в строительных магазинах, поскольку он сам занимается предпринимательством в строительной сфере. Кроме того, он удивился, что в местных магазинах можно купить много разных товаров по недорогой стоимости. Также иностранец положительно оценил екатеринбургское метро.

Американец в Екатеринбурге решил проверить слова Такера Карлсона о дешевых магазинах
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Один из жителей Лесного принял участие в викторине «Опорный край», в которой он выиграл квартиру в Екатеринбурге. Однако счастливый билет он выбросил в мусорку.

По словам дочери горожанина, они не были уверены, что что-то выиграют, так как проверили на сайте номер билета и решили, что им ничего не досталось. Поэтому они выбросили его.

Но при повторной проверке выяснилось, что номер его билета есть в перечне выигравших квартиру. При этом мужчина уже успел выкинуть мусор и после этого он отправился искать билет.

Семья из Свердловской области выиграла в викторине квартиру и выкинула билет
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В июне жители Свердловской области заметили в лесном массиве несколько обломков ракеты-носителя. Теперь их разыскивает Роскосмос, чтобы определить место падения обломков для их утилизации.

По словам свердловчан, один фрагмент они нашли в 70-ти метрах от реки Уп, а еще через несколько километров наткнулись на второй обломок. В этих фрагментах они опознали части космической ракеты. Мужчины поделились фотографиями и видео находки со СМИ, на что обратил внимание Роскосмос.

Нашедших обломки ракеты в лесу свердловчан ищет Роскосмос
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Дачники часто сталкиваются с ситуацией, когда на томатах в теплице образуется много завязей, однако плоды почему-то не образовываются. Одна из очевидных причин — жаркая погода. В связи с этим агроном Алексей Володихин рассказал TagilCity.ru, почему эти растения могут не давать плоды.

По словам специалиста, для того, чтобы образовались плоды, нужна дневная температура на уровне +22… +25 градусов, а ночная должна быть в пределах +16… +18 градусов. В случае, если температура превышает +30 градусов, пыльца становится стерильной. В таких условиях урожай ожидать не стоит. Также Володихин дал советы, как соблюдать допустимый уровень температуры.

Завязей много, плодов нет: почему на томатах в теплице не растут помидоры
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Кроме того, в августе Володихин дал советы читателям TagilCity.ru, как быстро подготовиться к уборке недозревшего картофеля, если погода в конце лета выдалась дождливой и оставлять плоды в земле больше нельзя.

Так, агроном порекомендовал рыхлить междурядья, не стряхивать землю с клубней сразу после извлечения из земли и просушить их, оставить картофель в сухом и прохладном месте для дозревания, а также следует его перебрать, чтобы выкинуть испорченные или больные плоды.

Копайте, не ждите: эксперт рассказал, как спасать урожай картошки при затяжных дождях
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Читатели TagilCity.ru в 2024 году также интересовались, как сохранить картофельный урожай, если нет погреба и подвала. Это довольно непросто, однако в домашних условиях можно обеспечить картошке относительно благоприятные условия для хранения.

При этом необходимо соблюдать несколько правил. Так, следует хранить клубни в сетке или ящиках с отверстиями в полной темноте. При этом картошку нельзя хранить около лука, поскольку он выделяет соединения, которые негативно воздействуют на плоды. Однако рядом со свеклой их хранить можно.

Картошка не прорастет и не сгниет даже дома: вот что нужно положить в мешки и ящики
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Среди читателей в минувшем году также была популярна публикация о съемках в Нижнем Тагиле нового выпуска передачи «Битва сильнейших» для телеканала ТНТ, которые проходили в середине декабря. Местные жители окружили съемочную площадку, однако охранники соблюдали дистанцию, не подпуская горожан близко к месту съемок.

Так, на съемках присутствовали победитель одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс и его младший брат Александр Шепс.

Жители Нижнего Тагила собрались посмотреть на братьев Шепс за работой
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