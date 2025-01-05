Знание советских мультфильмов и бытовые лайфхаки: популярные тексты в 2024 году

После того, как в январе 2024 года появилась информация об инциденте с девочкой-сиротой в школе №56, в адрес семьи главы нижнетагильского МВД Ибрагима Абдулкадырова начались обвинения в том, что правоохранительные органы намеренно затягивают расследование, а также в связях с диаспорой Азербайджана. Не обошли вниманием и его сына — Гаджи Абдулова.