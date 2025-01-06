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Posted 6 января, 12:24

Published 6 января, 12:24

Modified 6 января, 12:26

Updated 6 января, 12:26

В Свердловской области выделили 2,4 млрд рублей на субсидии населению

2,4 млрд рублей компенсируют свердловчанам за оплату ЖКХ

6 января 2025, 12:24
Фото: 1MI.

В Свердловской области выделили 2,4 млрд рублей на субсидии населению

В Свердловской области 2,4 млрд рублей выделены на субсидии для семей и одиноких граждан с низким доходом на оплату услуг ЖКХ при условии, что расходы на них составляют не менее 12-22% их бюджета.

В Свердловской области было выделено 2,4 миллиарда рублей на возмещение расходов жителей региона на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом получить субсидию смогут семьи с доходом менее 15 тысяч рублей. А также холостые, одиноко проживающие граждане с тем же доходом. При этом оплата ЖКХ должна занимать около 12% от вашего дохода. Также субсидию могут получить те, кто тратит 22% своих финансов на ЖКХ, сообщает Правительство Свердловской области.

Власти Российской Федерации установили максимальные значения роста тарифов на коммунальные услуги в регионах на 2025 год. В Свердловской области этот показатель составит 13%.

Ранее депутаты Нижнего Тагила просили правительство региона увеличить тарифы ЖКХ до 18,1%.

Стали известны повышенные тарифы в Свердловской области на электричество и воду
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