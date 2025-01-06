2,4 млрд рублей компенсируют свердловчанам за оплату ЖКХ

Posted 6 января, 12:24
Published 6 января, 12:24
Modified 6 января, 12:26
Updated 6 января, 12:26
В Свердловской области было выделено 2,4 миллиарда рублей на возмещение расходов жителей региона на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Таким образом получить субсидию смогут семьи с доходом менее 15 тысяч рублей. А также холостые, одиноко проживающие граждане с тем же доходом. При этом оплата ЖКХ должна занимать около 12% от вашего дохода. Также субсидию могут получить те, кто тратит 22% своих финансов на ЖКХ, сообщает Правительство Свердловской области.
Власти Российской Федерации установили максимальные значения роста тарифов на коммунальные услуги в регионах на 2025 год. В Свердловской области этот показатель составит 13%.
Ранее депутаты Нижнего Тагила просили правительство региона увеличить тарифы ЖКХ до 18,1%.