2,4 млрд рублей компенсируют свердловчанам за оплату ЖКХ

Таким образом получить субсидию смогут семьи с доходом менее 15 тысяч рублей. А также холостые, одиноко проживающие граждане с тем же доходом. При этом оплата ЖКХ должна занимать около 12% от вашего дохода. Также субсидию могут получить те, кто тратит 22% своих финансов на ЖКХ, сообщает Правительство Свердловской области.