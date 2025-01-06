30 кабанов преградили дорогу в Свердловской области

Posted 6 января, 12:28
Published 6 января, 12:28
Modified 6 января, 12:30
Updated 6 января, 12:30
Жители Туринского района ехали по лесной трассе, но их путь пришлось приостановить. Причиной остановки стало многочисленное стадо кабанов, перебирающихся из одной части леса в другую по автомобильной дороге. Так, дорогу автомобилистам перекрыло 30 представителей вида, среди которых были и детеныши. Они даже не обратили внимания на автомобили, сообщает ИА «Уральский меридиан».
При этом численность кабанов стремительно сокращается с каждым годом. Например, в 2021 году насчитывалось почти 15 тысяч особей, но уже через год популяция уменьшилась на 10 тысяч. По итогам зимнего учета 2024 года численность популяции кабанов в Свердловской области составила более 3 тысяч особей.
Ранее в Екатеринбурге по детскому саду разгуливал лось.