30 кабанов преградили дорогу в Свердловской области

При этом численность кабанов стремительно сокращается с каждым годом. Например, в 2021 году насчитывалось почти 15 тысяч особей, но уже через год популяция уменьшилась на 10 тысяч. По итогам зимнего учета 2024 года численность популяции кабанов в Свердловской области составила более 3 тысяч особей.