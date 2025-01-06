tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 12:28

Published 6 января, 12:28

Modified 6 января, 12:30

Updated 6 января, 12:30

30 кабанов преградили дорогу в Свердловской области

30 кабанов преградили дорогу в Свердловской области

6 января 2025, 12:28
Фото: 1MI.
В Туринском районе перебегало лесную дорогу стадо кабанов, насчитывающее около 30 животных.

Жители Туринского района ехали по лесной трассе, но их путь пришлось приостановить. Причиной остановки стало многочисленное стадо кабанов, перебирающихся из одной части леса в другую по автомобильной дороге. Так, дорогу автомобилистам перекрыло 30 представителей вида, среди которых были и детеныши. Они даже не обратили внимания на автомобили, сообщает ИА «Уральский меридиан».

При этом численность кабанов стремительно сокращается с каждым годом. Например, в 2021 году насчитывалось почти 15 тысяч особей, но уже через год популяция уменьшилась на 10 тысяч. По итогам зимнего учета 2024 года численность популяции кабанов в Свердловской области составила более 3 тысяч особей.

Ранее в Екатеринбурге по детскому саду разгуливал лось.

Лось в Екатеринбурге ворвался на территорию детского сада
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге спасли лебедя с пневмониейВ Свердловской области намерены спасать редких птицВ Екатеринбурге найдена редкая краснокнижная хищная птица
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Экология#Свердловская область#Животные#Лес#Ирбит#Туринский район#Кабан#Стадо#Кабаны#Дикие животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика