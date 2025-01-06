Богослужения в честь Рождества Христова состоятся в 345 храмах региона

Кроме того, МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании устройств с открытым огнем, таких как свечи и лампады. Рекомендуется устанавливать их на негорючие основания и следить за тем, чтобы они находились вдали от источников тепла. Также необходимо ответственно подходить к хранению легковоспламеняющихся жидкостей, размещая их в специальных металлических шкафах. Важно помнить, что каждый источник открытого огня требует постоянного контроля со стороны ответственного лица, чтобы избежать возможных возгораний.