Богослужения в честь Рождества Христова состоятся в 345 храмах региона

Posted 6 января, 07:48
Published 6 января, 07:48
Modified 6 января, 07:50
Updated 6 января, 07:50
Как сообщает региональное управление МЧС, сотрудники ведомства тщательно проверяют готовность всех 345 культовых учреждений к проведению праздничных служб. Особое внимание уделяется состоянию противопожарной безопасности: проверке исправности огнетушителей, систем пожарной сигнализации и эвакуационных выходов. Эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности верующих во время торжественных мероприятий. Завершение проверок запланировано на 6 января, а в саму рождественскую ночь сотрудники МЧС будут находиться на службе, обеспечивая безопасность присутствующих.
Кроме того, МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании устройств с открытым огнем, таких как свечи и лампады. Рекомендуется устанавливать их на негорючие основания и следить за тем, чтобы они находились вдали от источников тепла. Также необходимо ответственно подходить к хранению легковоспламеняющихся жидкостей, размещая их в специальных металлических шкафах. Важно помнить, что каждый источник открытого огня требует постоянного контроля со стороны ответственного лица, чтобы избежать возможных возгораний.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге богослужения пройдут во всех местных храмах.