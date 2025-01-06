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Posted 6 января, 07:48

Published 6 января, 07:48

Modified 6 января, 07:50

Updated 6 января, 07:50

Рождественские службы в Свердловской области пройдут под контролем МЧС

Богослужения в честь Рождества Христова состоятся в 345 храмах региона

6 января 2025, 07:48
Фото: 1MI.

Рождественские службы в Свердловской области пройдут под контролем МЧС

В преддверии одного из главных христианских праздников — Рождества Христова, которое отмечается православной церковью 7 января, в Свердловской области проводятся масштабные профилактические мероприятия.

Как сообщает региональное управление МЧС, сотрудники ведомства тщательно проверяют готовность всех 345 культовых учреждений к проведению праздничных служб. Особое внимание уделяется состоянию противопожарной безопасности: проверке исправности огнетушителей, систем пожарной сигнализации и эвакуационных выходов. Эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности верующих во время торжественных мероприятий. Завершение проверок запланировано на 6 января, а в саму рождественскую ночь сотрудники МЧС будут находиться на службе, обеспечивая безопасность присутствующих.

Кроме того, МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при использовании устройств с открытым огнем, таких как свечи и лампады. Рекомендуется устанавливать их на негорючие основания и следить за тем, чтобы они находились вдали от источников тепла. Также необходимо ответственно подходить к хранению легковоспламеняющихся жидкостей, размещая их в специальных металлических шкафах. Важно помнить, что каждый источник открытого огня требует постоянного контроля со стороны ответственного лица, чтобы избежать возможных возгораний.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге богослужения пройдут во всех местных храмах.

Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января
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