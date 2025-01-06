«Городок пережил оттепель»: в Нижнем Тагиле восстановлена работа горок

Posted 6 января, 12:24
Published 6 января, 12:24
Modified 6 января, 12:26
Updated 6 января, 12:26
В Нижнем Тагиле вновь заработали горки в центральном городском ледовом городке. Об этом сообщил редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин. Ранее детские развлечения пришлось остановить из-за резкого потепления до +2 градусов Цельсия.
Горки заработали, включена подсветка льда и каток готов принимать гостей! Городок пережил оттепель, — сообщает Константин Благинин.
Помимо запуска горок, планируется модернизация ледового катка, расположенного на проспекте Строителей. В дальнейшем зимние развлечения должны функционировать в штатном режиме, так на Свердловскую область надвигаются зимние морозы до -25 градусов Цельсия.