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Posted 6 января, 12:24

Published 6 января, 12:24

Modified 6 января, 12:26

Updated 6 января, 12:26

В Нижнем Тагиле вновь открыли горки после зимней оттепели

«Городок пережил оттепель»: в Нижнем Тагиле восстановлена работа горок

6 января 2025, 12:24
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле вновь открыли горки после зимней оттепели

Сюжет
Новый год
Горки ледового городка Нижнего Тагила продолжат радовать тагильчан.

В Нижнем Тагиле вновь заработали горки в центральном городском ледовом городке. Об этом сообщил редакции TagilCity.ru директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благинин. Ранее детские развлечения пришлось остановить из-за резкого потепления до +2 градусов Цельсия.

Горки заработали, включена подсветка льда и каток готов принимать гостей! Городок пережил оттепель, — сообщает Константин Благинин.

Помимо запуска горок, планируется модернизация ледового катка, расположенного на проспекте Строителей. В дальнейшем зимние развлечения должны функционировать в штатном режиме, так на Свердловскую область надвигаются зимние морозы до -25 градусов Цельсия.

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