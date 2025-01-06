Лось в Екатеринбурге ворвался на территорию детского сада

Posted 6 января, 06:08
Published 6 января, 06:08
Modified 6 января, 06:10
Updated 6 января, 06:10
Сообщается, что животное выбило копытами ограждение и стало скакать по территории образовательного учреждения, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вскоре к месту случившегося приехали специалисты и выстрелили в лося препаратом. Сейчас ожидают, пока вещество на него подействует.
Напомним, в сентябре 2024 года на автодороге в Свердловской области водитель машины ВАЗ насмерть сбил лося. Также в аварии погиб один из пассажиров.