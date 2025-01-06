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Posted 6 января, 06:08

Published 6 января, 06:08

Modified 6 января, 06:10

Updated 6 января, 06:10

Лось в Екатеринбурге ворвался на территорию детского сада

Лось в Екатеринбурге ворвался на территорию детского сада

6 января 2025, 06:08
Фото: Изображение Midjourney.
На территорию детского сада №85 в Екатеринбурге ворвался лось.

Сообщается, что животное выбило копытами ограждение и стало скакать по территории образовательного учреждения, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Вскоре к месту случившегося приехали специалисты и выстрелили в лося препаратом. Сейчас ожидают, пока вещество на него подействует.

Напомним, в сентябре 2024 года на автодороге в Свердловской области водитель машины ВАЗ насмерть сбил лося. Также в аварии погиб один из пассажиров.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Специалисты#Лось#Животное#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад
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