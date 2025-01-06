Молодые люди с оружием в Нижнем Тагиле ограбили магазин петард и избили прохожего

Posted 6 января, 06:45
Published 6 января, 06:45
Modified 6 января, 06:47
Updated 6 января, 06:47
По словам очевидцев, злоумышленники во время ограбления торговой точки были вооружены. Они разбили окно, разгромили помещение и украли товары, а через некоторое время вернулись и разбили другие окна, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Кроме того, молодые люди набросились на мужчину, который проходил мимо. Его избили, а также заставили отправить им деньги с карты.
Заявление в полицию написано. Но пока тишина. Очень просим у тагильчан помочь опознать их. Ущерб торговой точке причинен довольно серьезный. Да, они еще и чуть пожар там не устроили своим «пиротехническим шоу», — рассказали представители магазина.
В правоохранительных органах проводится проверка по факту ограбления магазина и нападения на мужчину.
Напомним, в Екатеринбурге 16-летняя девушка украла из пункта выдачи Wildberries товар на несколько десятков тысяч рублей.