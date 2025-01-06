Обычаи и традиции христиан: Рождество в 2025 году

Posted 6 января, 10:59
Published 6 января, 10:59
Modified 6 января, 11:01
Updated 6 января, 11:01
Праздновать сочельник православные стали в 4-6 веках. Его название пошло от названия блюда сочиво. С окончанием Рождественского поста готовят 12 праздничных блюд: винегрет, картофельные блюда, кутью и другие. Каждый, кто сидит за столом, должен их все попровать, так как пропустить какую-нибудь еду считается плохой приметой, пишут «Новые известия».
По традиции застолья в сочельник проходили в родительском доме. В саду вешали украшения на деревья и обвязывали стволы соломой, поскольку, согласно примете, от этого деревья лучше растут. Кроме того, дети устраивали колядки: они ходили по домам и поздравляли хозяев. Те взамен давали им сладкие угощения или монеты. В некоторых местностях во время колядок надевали костюмы зверей или героев сказок.
Незамужние девушки устраивали гадания на женихов, а замужние — на урожай и другие домашние дела. При этом православным верующим в этот день запрещено есть до того, как пройдет богослужение, а также церковь не жалует вышеуказанные языческие ритуалы и практики. Кроме того, в сочельник нельзя делать физическую работу. Примета гласит о том, что если заниматься тяжелым трудом в этот день — целый год будет предпринято много усилий, которые не принесут желаемого результата.
Согласно другим приметам, незамужним девушкам нельзя было садиться в углу стола, так как в этом случае они останутся без мужа. Также в сочельник нельзя надевать черное и выбрасывать мусор, иначе можно вынести из дома счастье. Православным в этот день нельзя проявлять зависть, обманывать, сплетничать и совершать иные неблаговидные поступки. Однако веселиться сверх меры тоже не стоит.
В сочельник также есть и другие запреты. Так, нельзя ходить в лес, на кладбище, отправляться на рыбалку и охоту, пить алкоголь и упоминать нечисть во время разговоров.
Напомним, ночью 7 января 2025 года во всех храмах Екатеринбурга пройдут службы в честь Рождества.