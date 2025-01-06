Обычаи и традиции христиан: Рождество в 2025 году

Незамужние девушки устраивали гадания на женихов, а замужние — на урожай и другие домашние дела. При этом православным верующим в этот день запрещено есть до того, как пройдет богослужение, а также церковь не жалует вышеуказанные языческие ритуалы и практики. Кроме того, в сочельник нельзя делать физическую работу. Примета гласит о том, что если заниматься тяжелым трудом в этот день — целый год будет предпринято много усилий, которые не принесут желаемого результата.