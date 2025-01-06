Подростков, арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге, проверит психиатр

Posted 6 января, 08:11
Published 6 января, 08:11
Modified 6 января, 08:13
Updated 6 января, 08:13
В ведомстве сообщили, что, принимая во внимание все выясненные обстоятельства дела, необходимо провести в отношении задержанных экспертизу с привлечением судебного психиатра.
Кроме того, одному из обвиняемых и его товарищу, причастному к подготовке к теракту, также вменяют незаконное изготовление взрывчатки.
Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые готовились совершить теракт, а также как выяснилось чуть позже подожгли автомобиль принадлежащий полиции.