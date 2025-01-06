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Posted 6 января, 08:11

Published 6 января, 08:11

Modified 6 января, 08:13

Updated 6 января, 08:13

Подростков, арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге, проверит психиатр

Подростков, арестованных за подготовку теракта в Екатеринбурге, проверит психиатр

6 января 2025, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
Двух из четырех несовершеннолетних молодых людей обвиняемых в подготовке к массовому убийству в Екатеринбурге отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе СК Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что, принимая во внимание все выясненные обстоятельства дела, необходимо провести в отношении задержанных экспертизу с привлечением судебного психиатра.

Кроме того, одному из обвиняемых и его товарищу, причастному к подготовке к теракту, также вменяют незаконное изготовление взрывчатки.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые готовились совершить теракт, а также как выяснилось чуть позже подожгли автомобиль принадлежащий полиции.

В Екатеринбурге задержанные подростки рассказали о готовящемся теракте
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