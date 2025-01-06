Спецслужбы США предупредили о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга

Posted 6 января, 08:45
Published 6 января, 08:45
Modified 6 января, 08:47
Updated 6 января, 08:47
По словам очевидца, информацию о готовящемся теракте иностранцы получили от неизвестного, который в мессенджере якобы связался подросток из Екатеринбурга, пишет Ура.ру.
Подросток живет с матерью и некоторое время назад он якобы привлекался за нарушение общественного порядка и непонятные интернет-запросы в поисковой системе. Правоохранители приезжали в школу, однако ничего странного не выявили.
Напомним, в Екатеринбурге арестовали двух подростков за подготовку теракта. Их отправят на психиатрическую экспертизу.