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Posted 6 января, 08:45

Published 6 января, 08:45

Modified 6 января, 08:47

Updated 6 января, 08:47

Спецслужбы США предупредили о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга

Спецслужбы США предупредили о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга

6 января 2025, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сотрудники Интерпола США предупредили о том, что в школе №17 в Екатеринбурге в 2025 году произойдет стрельба.

По словам очевидца, информацию о готовящемся теракте иностранцы получили от неизвестного, который в мессенджере якобы связался подросток из Екатеринбурга, пишет Ура.ру.

Подросток живет с матерью и некоторое время назад он якобы привлекался за нарушение общественного порядка и непонятные интернет-запросы в поисковой системе. Правоохранители приезжали в школу, однако ничего странного не выявили.

Напомним, в Екатеринбурге арестовали двух подростков за подготовку теракта. Их отправят на психиатрическую экспертизу.

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