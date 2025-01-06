tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 07:32

Published 6 января, 07:32

Modified 6 января, 07:34

Updated 6 января, 07:34

Украденный праздник: почему Черноисточинск остался без Нового года?

Украденный праздник: почему Черноисточинск остался без Нового года?

6 января 2025, 07:32
В преддверии зимних праздников жители поселка Черноисточинск ожидали традиционного украшения центральной площади, но были разочарованы. Вместо живой елки, которая всегда была символом Нового года, администрация установила небольшую пластиковую конструкцию, которая даже не освещалась гирляндами.

Кроме того, по словам местных жителей, в последние несколько лет в Черноисточинске перестали строить традиционные ледяные горки и снежные городки для детей.

Некоторые жители высказывают мнение, что обсуждать проблему поздно, поскольку все решения уже приняты. Однако другие считают, что необходимо продолжать поднимать этот вопрос, обращаясь к местным властям. Примером успешного взаимодействия граждан и власти стало село Николо-Павловское, где местные жители объединились и организовали красивую новогоднюю елку, создав настоящий праздник для своих детей.

Активисты подчеркивают важную роль администрации в привлечении жителей к общественной деятельности, включая спорт, культуру и экологические инициативы. Они призывают к активному обсуждению проблем благоустройства поселка, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Новогодняя елка в Екатеринбурге чуть не сгорела из-за неудачно выпущенного фейерверка
Узнать подробнее

Особое внимание уделяется подготовке к 300-летию Черноисточинска, которое будет отмечаться в феврале 2026 года. Еще в 2023 году отец Гермоген поднял этот вопрос на Совете общественности, предложив обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выделить средства на капитальный ремонт социальных и культурных объектов, а также организовать праздничные мероприятия. Тогда его предложение получило поддержку.

Однако, несмотря на первоначальные усилия, процесс подготовки к столь значимому событию пока остается неясным. Общественный деятель Рамиль Хакимов, написал на своей странице, что он неоднократно пытался получить информацию о ходе работ от главы поселка Летникова, но не получил четкого ответа. Теперь, когда Летников покинул свой пост, ответственность за подготовку к юбилею ложится на плечи новых руководителей. Именно к ним, общественник предлагает обратиться с вопросом, какие мероприятия запланированы и каким образом будут финансироваться в рамках бюджета на 2025 год.

Ранее стало известно, что экс-глава администрации ГГО Дмитрий Летников получил три года колонии за растрату.

Читайте также:
Полиция в поселке в Нижнем Тагиле будет ловить детей, которые гуляют по ночамТам отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе
#Артем Карнаухов#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Жалобы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика