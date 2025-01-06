Украденный праздник: почему Черноисточинск остался без Нового года?

Однако, несмотря на первоначальные усилия, процесс подготовки к столь значимому событию пока остается неясным. Общественный деятель Рамиль Хакимов, написал на своей странице, что он неоднократно пытался получить информацию о ходе работ от главы поселка Летникова, но не получил четкого ответа. Теперь, когда Летников покинул свой пост, ответственность за подготовку к юбилею ложится на плечи новых руководителей. Именно к ним, общественник предлагает обратиться с вопросом, какие мероприятия запланированы и каким образом будут финансироваться в рамках бюджета на 2025 год.