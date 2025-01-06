Украденный праздник: почему Черноисточинск остался без Нового года?

Posted 6 января, 07:32
Published 6 января, 07:32
Modified 6 января, 07:34
Updated 6 января, 07:34
Кроме того, по словам местных жителей, в последние несколько лет в Черноисточинске перестали строить традиционные ледяные горки и снежные городки для детей.
Некоторые жители высказывают мнение, что обсуждать проблему поздно, поскольку все решения уже приняты. Однако другие считают, что необходимо продолжать поднимать этот вопрос, обращаясь к местным властям. Примером успешного взаимодействия граждан и власти стало село Николо-Павловское, где местные жители объединились и организовали красивую новогоднюю елку, создав настоящий праздник для своих детей.
Активисты подчеркивают важную роль администрации в привлечении жителей к общественной деятельности, включая спорт, культуру и экологические инициативы. Они призывают к активному обсуждению проблем благоустройства поселка, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Особое внимание уделяется подготовке к 300-летию Черноисточинска, которое будет отмечаться в феврале 2026 года. Еще в 2023 году отец Гермоген поднял этот вопрос на Совете общественности, предложив обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выделить средства на капитальный ремонт социальных и культурных объектов, а также организовать праздничные мероприятия. Тогда его предложение получило поддержку.
Однако, несмотря на первоначальные усилия, процесс подготовки к столь значимому событию пока остается неясным. Общественный деятель Рамиль Хакимов, написал на своей странице, что он неоднократно пытался получить информацию о ходе работ от главы поселка Летникова, но не получил четкого ответа. Теперь, когда Летников покинул свой пост, ответственность за подготовку к юбилею ложится на плечи новых руководителей. Именно к ним, общественник предлагает обратиться с вопросом, какие мероприятия запланированы и каким образом будут финансироваться в рамках бюджета на 2025 год.
Ранее стало известно, что экс-глава администрации ГГО Дмитрий Летников получил три года колонии за растрату.