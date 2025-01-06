В Екатеринбурге неизвестный разгромил несколько элитных иномарок

Posted 6 января, 08:42
Published 6 января, 08:42
Modified 6 января, 08:44
Updated 6 января, 08:44
Все произошло на Сортировке. Сначала мужчина вырвал боковые зеркала у автомобиля Toyota Land Cruiser. Примечательно, что сработавшая сигнализация никак не повлияла на действия преступника. Он продолжал свою разрушительную деятельность, игнорируя шум и световые сигналы.
После того как оба боковых зеркала были сорваны, злоумышленник быстро покинул место происшествия. Однако на этом его действия не закончились. Буквально через минуту он вернулся и продолжил свои противоправные действия уже в отношении двух автомобилей Lexus.
Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. В настоящий момент ведется поиск подозреваемого. Пока что никаких подробностей относительно личности злоумышленника нет.
Ранее стало известно, как неизвестный разгромил машины жильцов во дворе одного из домов Екатеринбурга.