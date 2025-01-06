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Posted 6 января, 08:42

Published 6 января, 08:42

Modified 6 января, 08:44

Updated 6 января, 08:44

В Екатеринбурге неизвестный разгромил несколько элитных иномарок

В Екатеринбурге неизвестный разгромил несколько элитных иномарок

6 января 2025, 08:42
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошло дерзкое нападение на дорогие автомобили марки Toyota и Lexus. В ночь с 4 на 5 января злоумышленник, несмотря на сработавшую сигнализацию, бесцеремонно вырвал зеркала у автомобиля Toyota Land Cruiser, а затем переключился на несколько машин Lexus.

Все произошло на Сортировке. Сначала мужчина вырвал боковые зеркала у автомобиля Toyota Land Cruiser. Примечательно, что сработавшая сигнализация никак не повлияла на действия преступника. Он продолжал свою разрушительную деятельность, игнорируя шум и световые сигналы.

После того как оба боковых зеркала были сорваны, злоумышленник быстро покинул место происшествия. Однако на этом его действия не закончились. Буквально через минуту он вернулся и продолжил свои противоправные действия уже в отношении двух автомобилей Lexus.

Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента. В настоящий момент ведется поиск подозреваемого. Пока что никаких подробностей относительно личности злоумышленника нет.

Ранее стало известно, как неизвестный разгромил машины жильцов во дворе одного из домов Екатеринбурга.

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