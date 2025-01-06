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Posted 6 января, 10:35

Published 6 января, 10:35

Modified 6 января, 10:37

Updated 6 января, 10:37

Ледовые чудеса оживают под куполом «Вифлеемской звезды» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал XIX Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

6 января 2025, 10:35
Фото: Культурно-просветительский центр «Царский».

Ледовые чудеса оживают под куполом «Вифлеемской звезды» в Екатеринбурге

29 декабря 2024 года в Екатеринбурге открылся XIX Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Торжественное открытие фестиваля началось с молебна, проведенного клириком Храма-Памятника на Крови иереем Николаем Баранниковым.

Это событие уже стало неотъемлемой частью культурной жизни города и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов со всей страны. В этот день площадь перед Храмом-Памятником на Крови вновь превратилась в площадку для создания удивительных ледяных скульптур.

Традиционно фестиваль открылось с торжественного молебна, который провел клирик храма иерей Николай Баранников. Молебен был посвящен началу нового благого дела — созданию уникальных произведений искусства изо льда. После завершения богослужения участники фестиваля приступили к работе над своими творениями.

Фото: Культурно-просветительский центр "Царский"

В этом году на фестивале собрались 23 команды мастеров ледового искусства из разных регионов России. Каждый участник привнес в свое творчество уникальный стиль и видение, что обещает сделать выставку еще более разнообразной и интересной. Уже сейчас можно увидеть, как из огромных блоков льда постепенно вырисовываются контуры будущих шедевров.

Несмотря на то, что погода преподносит сюрпризы в виде оттепели и дождя, мастера ледовой скульптуры не теряют оптимизма и продолжают свою работу. Эти природные испытания лишь добавляют сложности их труду, но делают процесс создания ледяных скульптур еще более захватывающим. Благодаря усилиям организаторов и участников, фестиваль продолжает свою работу, радуя горожан и гостей Екатеринбурга зрелищными ледовыми композициями.

Ранее стало известно, что в Рождество в Екатеринбурге пройдут службы во всех местных храмах.

Богослужения во всех храмах Екатеринбурга пройдут в ночь на 7 января
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