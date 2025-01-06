В Екатеринбурге стартовал XIX Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

В этом году на фестивале собрались 23 команды мастеров ледового искусства из разных регионов России. Каждый участник привнес в свое творчество уникальный стиль и видение, что обещает сделать выставку еще более разнообразной и интересной. Уже сейчас можно увидеть, как из огромных блоков льда постепенно вырисовываются контуры будущих шедевров.