В Екатеринбурге стартовал XIX Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

Posted 6 января, 10:35
Published 6 января, 10:35
Modified 6 января, 10:37
Updated 6 января, 10:37
Это событие уже стало неотъемлемой частью культурной жизни города и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов со всей страны. В этот день площадь перед Храмом-Памятником на Крови вновь превратилась в площадку для создания удивительных ледяных скульптур.
Традиционно фестиваль открылось с торжественного молебна, который провел клирик храма иерей Николай Баранников. Молебен был посвящен началу нового благого дела — созданию уникальных произведений искусства изо льда. После завершения богослужения участники фестиваля приступили к работе над своими творениями.
В этом году на фестивале собрались 23 команды мастеров ледового искусства из разных регионов России. Каждый участник привнес в свое творчество уникальный стиль и видение, что обещает сделать выставку еще более разнообразной и интересной. Уже сейчас можно увидеть, как из огромных блоков льда постепенно вырисовываются контуры будущих шедевров.
Несмотря на то, что погода преподносит сюрпризы в виде оттепели и дождя, мастера ледовой скульптуры не теряют оптимизма и продолжают свою работу. Эти природные испытания лишь добавляют сложности их труду, но делают процесс создания ледяных скульптур еще более захватывающим. Благодаря усилиям организаторов и участников, фестиваль продолжает свою работу, радуя горожан и гостей Екатеринбурга зрелищными ледовыми композициями.
Ранее стало известно, что в Рождество в Екатеринбурге пройдут службы во всех местных храмах.