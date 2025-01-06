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Posted 6 января, 12:39

Published 6 января, 12:39

Modified 6 января, 12:41

Updated 6 января, 12:41

В многоэтажке в Екатеринбурге затопило кладовку в Новый год

В многоэтажке в Екатеринбурге затопило кладовку в Новый год

6 января 2025, 12:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге затопило новостройку, которую сдали в эксплуатацию в 2022 году. По словам местных жителей, затопления уже происходили два раза — в ноябре и декабре 2024 года.

Третий раз потоп в кладовке произошел в Новый год. Люди хранят в этом помещении выпечку, лыжи и другие вещи, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Местные жители отметили, что затопления происходят из-за неисправного теплового пункта. Жильцы отправили коллективное заявление в управляющую компанию, однако реакции пока нет.

Напомним, в декабре 2024 года в Арамиле прорвало батареи, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.

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