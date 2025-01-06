В многоэтажке в Екатеринбурге затопило кладовку в Новый год

Posted 6 января, 12:39
Published 6 января, 12:39
Modified 6 января, 12:41
Updated 6 января, 12:41
Третий раз потоп в кладовке произошел в Новый год. Люди хранят в этом помещении выпечку, лыжи и другие вещи, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Местные жители отметили, что затопления происходят из-за неисправного теплового пункта. Жильцы отправили коллективное заявление в управляющую компанию, однако реакции пока нет.
Напомним, в декабре 2024 года в Арамиле прорвало батареи, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.