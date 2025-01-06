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Posted 6 января, 07:34

Published 6 января, 07:34

Modified 6 января, 07:36

Updated 6 января, 07:36

В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов

В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов

6 января 2025, 07:34
В Свердловской области похолодает к началу рабочей недели 9 января 2025 года.

В начале недели похолодание не прогнозируется. Так, 6 января дневная температура будет в пределах -4… -9 градусов. На следующий день, 7 января, станет немного холоднее: -8… -13 градусов, рассказали в УГМС.

8 января возможны осадки. В северной части области станет холоднее до -23 градусов. На остальной территории температура будет держаться на уровне -4… -9 градусов. В первый рабочий день, 9 января, на север придет морозная погода: ночью похолодает до -25 градусов.

В остальной части региона ночью будет в районе -15 градусов, а днем потеплеет до -2. 10 января синоптики обещают теплым: температура прогнозируется -1… -6 градусов.

В связи с похолоданием свердловчанам рекомендуют одеваться в соответствии с погодными условиями.

Напомним, 3 января 2025 года в Екатеринбурге была рекордно теплая погода с 2007 года.

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