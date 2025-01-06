В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов

Posted 6 января, 07:34
Published 6 января, 07:34
Modified 6 января, 07:36
Updated 6 января, 07:36
В начале недели похолодание не прогнозируется. Так, 6 января дневная температура будет в пределах -4… -9 градусов. На следующий день, 7 января, станет немного холоднее: -8… -13 градусов, рассказали в УГМС.
8 января возможны осадки. В северной части области станет холоднее до -23 градусов. На остальной территории температура будет держаться на уровне -4… -9 градусов. В первый рабочий день, 9 января, на север придет морозная погода: ночью похолодает до -25 градусов.
В остальной части региона ночью будет в районе -15 градусов, а днем потеплеет до -2. 10 января синоптики обещают теплым: температура прогнозируется -1… -6 градусов.
В связи с похолоданием свердловчанам рекомендуют одеваться в соответствии с погодными условиями.
Напомним, 3 января 2025 года в Екатеринбурге была рекордно теплая погода с 2007 года.