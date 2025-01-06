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Posted 6 января, 12:49

Published 6 января, 12:49

Modified 6 января, 12:51

Updated 6 января, 12:51

Водителей в Свердловской области предупредили об опасности на трассах из-за снегопада

Водителей в Свердловской области предупредили об опасности на трассах из-за снегопада

6 января 2025, 12:49
Фото: 1MI.
На Челябинском, Пермском и Тюменском трактах ожидаются мощные снегопады с 7 по 9 января 2025 года. В связи с этим для автомобилистов выпустили предупреждение.

На трассы выйдут дорожники, чтобы убрать снег с дорог и обработать их противогололедными материалами, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Автомобилистам рекомендуется соблюдать внимательность и осторожность, а также не совершать опасные маневры, не превышать скорость и не мешать работе техники.

Напомним, 9 января 2024 года в северной части Свердловской области возможно похолодание до -25 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Осадки#Снегопад#Трасса#Предупреждение#Зима#Непогода#Екатеринбург#Автомобилисты#Уралуправтодор
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