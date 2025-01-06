Водителей в Свердловской области предупредили об опасности на трассах из-за снегопада

Posted 6 января, 12:49
Published 6 января, 12:49
Modified 6 января, 12:51
Updated 6 января, 12:51
На трассы выйдут дорожники, чтобы убрать снег с дорог и обработать их противогололедными материалами, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Автомобилистам рекомендуется соблюдать внимательность и осторожность, а также не совершать опасные маневры, не превышать скорость и не мешать работе техники.
Напомним, 9 января 2024 года в северной части Свердловской области возможно похолодание до -25 градусов.