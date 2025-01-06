Высокопоставленный полицейский в Екатеринбурге насмерть сбил пенсионерку

Posted 6 января, 11:30
Published 6 января, 11:30
Modified 6 января, 11:32
Updated 6 января, 11:32
По словам очевидца, за рулем сидел замглавы отдела по контролю за распространением наркотиков. Известно, что в отношении него возбудили уголовное дело, пишет Е1.
По предварительной версии, автомобилист ехал задним ходом, чтобы убрать машину для уборки территории. В это время он сбил женщину, не заметив ее, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, под Екатеринбургом на автодороге произошло ДТП со служебным автобусом. В аварии пострадали несколько человек.