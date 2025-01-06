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Posted 6 января, 11:30

Published 6 января, 11:30

Modified 6 января, 11:32

Updated 6 января, 11:32

Высокопоставленный полицейский в Екатеринбурге насмерть сбил пенсионерку

Высокопоставленный полицейский в Екатеринбурге насмерть сбил пенсионерку

6 января 2025, 11:30
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудник МВД, управлявший автомобилем, насмерть сбил пожилую горожанку около дома. ДТП произошло 4 января 2025 года на улице Щорса.

По словам очевидца, за рулем сидел замглавы отдела по контролю за распространением наркотиков. Известно, что в отношении него возбудили уголовное дело, пишет Е1.

По предварительной версии, автомобилист ехал задним ходом, чтобы убрать машину для уборки территории. В это время он сбил женщину, не заметив ее, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, под Екатеринбургом на автодороге произошло ДТП со служебным автобусом. В аварии пострадали несколько человек.

Два серьезных ДТП с пострадавшими произошли в новогоднюю ночь в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Уголовное дело#МВД#Пенсионерка#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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