Жители Екатеринбурга забросали петардами подъезд и урну в новогоднюю ночь

Posted 6 января, 05:30
Published 6 января, 05:30
Modified 6 января, 05:32
Updated 6 января, 05:32
Из-за случившегося мусорка распалась на части, а подъездная дверь теперь не закрывается. По словам местных жителей, летом минувшего года в подъезде сделали ремонт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Жильцы дома также обратились к хулиганам с просьбой прийти и отремонтировать поврежденный подъезд.
Напомним, в Екатеринбурге в руках у ребенка взорвалась петарда. Пострадавшего мальчика отвезли в клинику, где ему оказали помощь.