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Posted 6 января, 05:30

Published 6 января, 05:30

Modified 6 января, 05:32

Updated 6 января, 05:32

Жители Екатеринбурга забросали петардами подъезд и урну в новогоднюю ночь

Жители Екатеринбурга забросали петардами подъезд и урну в новогоднюю ночь

6 января 2025, 05:30
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге компания приятелей бросила петарды в подъезд и в урну около многоэтажного дома на улице Софьи Перовской. Случай произошел ночью 1 января 2025 года.

Из-за случившегося мусорка распалась на части, а подъездная дверь теперь не закрывается. По словам местных жителей, летом минувшего года в подъезде сделали ремонт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Жильцы дома также обратились к хулиганам с просьбой прийти и отремонтировать поврежденный подъезд.

Напомним, в Екатеринбурге в руках у ребенка взорвалась петарда. Пострадавшего мальчика отвезли в клинику, где ему оказали помощь.

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