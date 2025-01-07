13 пожаров произошло в Свердловской области за сутки

Posted 7 января, 06:05
Published 7 января, 06:05
Modified 7 января, 06:07
Updated 7 января, 06:07
По официальной информации, 35% пожаров случились в частном секторе. 23% ЧП случились из-за неаккуратного обращения с огнем. Около 8% случаев огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Так, в населенном пункте Староуткинск загорелся частный дом. В результате пожара погиб один человек. В Екатеринбурге огонь вспыхнул в нежилом здании, а также в частном доме на Просторной улице. Один человек пострадал.
Напомним, в поселке под Асбестом вспыхнуло пламя в частном доме, в результате чего погиб мужчина.