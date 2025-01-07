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Posted 7 января, 06:05

Published 7 января, 06:05

Modified 7 января, 06:07

Updated 7 января, 06:07

13 пожаров произошло в Свердловской области за сутки

13 пожаров произошло в Свердловской области за сутки

7 января 2025, 06:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области сотрудниками МЧС было ликвидировано 13 пожаров 6 января 2024 года.

По официальной информации, 35% пожаров случились в частном секторе. 23% ЧП случились из-за неаккуратного обращения с огнем. Около 8% случаев огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Так, в населенном пункте Староуткинск загорелся частный дом. В результате пожара погиб один человек. В Екатеринбурге огонь вспыхнул в нежилом здании, а также в частном доме на Просторной улице. Один человек пострадал.

Напомним, в поселке под Асбестом вспыхнуло пламя в частном доме, в результате чего погиб мужчина.

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