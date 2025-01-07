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Posted 7 января, 10:22

Published 7 января, 10:22

Modified 7 января, 10:24

Updated 7 января, 10:24

5 человек пострадали в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

5 человек пострадали в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

7 января 2025, 10:22
Фото: «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.
На Серовском тракте под Нижним Тагилом попали в аварию фургон Peugeot Boxer и автомобиль Hyundai Solaris. Есть пострадавшие и погибший. ДТП произошло 7 января 2025 года.

В фургоне в момент аварии находились два человека, а в иномарке их было трое. Один из пассажиров Hyundai скончался, рассказали в «Центре защиты населения» Нижнего Тагила.

Остальные получили травмы. Среди пострадавших есть двое детей. Причины происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 3 января 2025 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил мужчину, который в этот момент выходил из трамвая.

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