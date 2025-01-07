5 человек пострадали в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Posted 7 января, 10:22
Published 7 января, 10:22
Modified 7 января, 10:24
Updated 7 января, 10:24
В фургоне в момент аварии находились два человека, а в иномарке их было трое. Один из пассажиров Hyundai скончался, рассказали в «Центре защиты населения» Нижнего Тагила.
Остальные получили травмы. Среди пострадавших есть двое детей. Причины происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 3 января 2025 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил мужчину, который в этот момент выходил из трамвая.