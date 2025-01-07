Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Ребенок ростом 135 сантиметров, сероглазый и с коротко стриженными волосами русого цвета. В день, когда он пропал, на нем была черная куртка, из отличительных признаков — белая надпись на ней. Под верхней одеждой темное худи. Кроме того, на нем были надеты темно-синие брюки. На ногах черная со светлыми вставками обувь.