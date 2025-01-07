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Posted 7 января, 04:51

Published 7 января, 04:51

Modified 7 января, 04:53

Updated 7 января, 04:53

Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

7 января 2025, 04:51
Фото: 1MI.
5 января в Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик в районе Эльмаш.

В столице Среднего Урала более 24 часов занимаются поисками мальчика 11 лет, Андрея Ефремова. Он исчез в районе Эльмаша.

Ребенок ростом 135 сантиметров, сероглазый и с коротко стриженными волосами русого цвета. В день, когда он пропал, на нем была черная куртка, из отличительных признаков — белая надпись на ней. Под верхней одеждой темное худи. Кроме того, на нем были надеты темно-синие брюки. На ногах черная со светлыми вставками обувь.

Сейчас пропавшего разыскивает поисковый отряд «Прорыв» совместно с сотрудниками полиции отдела №14.

Ранее в Екатеринбурге искали мальчика 8 лет, поиски закончились успешно.

Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ»
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