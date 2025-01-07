Больше суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted 7 января, 04:51
Published 7 января, 04:51
Modified 7 января, 04:53
Updated 7 января, 04:53
В столице Среднего Урала более 24 часов занимаются поисками мальчика 11 лет, Андрея Ефремова. Он исчез в районе Эльмаша.
Ребенок ростом 135 сантиметров, сероглазый и с коротко стриженными волосами русого цвета. В день, когда он пропал, на нем была черная куртка, из отличительных признаков — белая надпись на ней. Под верхней одеждой темное худи. Кроме того, на нем были надеты темно-синие брюки. На ногах черная со светлыми вставками обувь.
Сейчас пропавшего разыскивает поисковый отряд «Прорыв» совместно с сотрудниками полиции отдела №14.
Ранее в Екатеринбурге искали мальчика 8 лет, поиски закончились успешно.