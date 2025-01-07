Маткапитал на Урале в 2025 году превысит 170 тысяч рублей

Posted 7 января, 08:38
Published 7 января, 08:38
Modified 7 января, 08:40
Updated 7 января, 08:40
Так, в наступившем году размер материнского капитала превысит 170 тысяч рублей, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Полученные выплаты можно будет направить на строительство или ремонт жилого здания, подключение в доме электричества, газа и воды, улучшение жилусловий, приобретение участка земли или садового дома.
Кроме вышеперечисленного эти деньги можно направить на услуги или какие-либо вещи для детей-инвалидов.
Напомним, в декабре 2024 года в госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2025 году.