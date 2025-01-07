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Posted 7 января, 08:38

Published 7 января, 08:38

Modified 7 января, 08:40

Updated 7 января, 08:40

Маткапитал на Урале в 2025 году превысит 170 тысяч рублей

Маткапитал на Урале в 2025 году превысит 170 тысяч рублей

7 января 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
В уральских регионах повысят размер маткапитала в 2025 году за рождение от третьего ребенка.

Так, в наступившем году размер материнского капитала превысит 170 тысяч рублей, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Полученные выплаты можно будет направить на строительство или ремонт жилого здания, подключение в доме электричества, газа и воды, улучшение жилусловий, приобретение участка земли или садового дома.

Кроме вышеперечисленного эти деньги можно направить на услуги или какие-либо вещи для детей-инвалидов.

Напомним, в декабре 2024 года в госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2025 году.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Деньги#Семьи#Жилищные условия#Екатеринбург#Урал#Маткапитал
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