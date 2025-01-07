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Posted 7 января, 05:33

Published 7 января, 05:33

Modified 7 января, 05:35

Updated 7 января, 05:35

Метели и морозы придут в Свердловскую область в начале рабочей недели

Метели и морозы придут в Свердловскую область в начале рабочей недели

7 января 2025, 05:33
Фото: 1MI.
В Свердловской области ожидаются похолодание и осадки 9 января 2024 года.

В этот день ожидается облачность. Также возможны осадки в виде снегопада, местами сильный ветер и метель. Кроме того, на дорогах могут образоваться снежные заносы, рассказали в УГМС.

Уровень температуры ночью будет в районе -6… -11 градусов, на севере может похолодать до -23 градусов. Днем потеплеет до -4… +1 градуса. Порывы южного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.

Свердловчанам стоит одеваться соответственно погоде и быть внимательными на дорогах.

Напомним, 8 января 2024 года в уральском регионе прогнозируется более теплая погода из-за циклона Bernd.

В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов
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