Метели и морозы придут в Свердловскую область в начале рабочей недели

Posted 7 января, 05:33
Published 7 января, 05:33
Modified 7 января, 05:35
Updated 7 января, 05:35
В этот день ожидается облачность. Также возможны осадки в виде снегопада, местами сильный ветер и метель. Кроме того, на дорогах могут образоваться снежные заносы, рассказали в УГМС.
Уровень температуры ночью будет в районе -6… -11 градусов, на севере может похолодать до -23 градусов. Днем потеплеет до -4… +1 градуса. Порывы южного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.
Свердловчанам стоит одеваться соответственно погоде и быть внимательными на дорогах.
Напомним, 8 января 2024 года в уральском регионе прогнозируется более теплая погода из-за циклона Bernd.