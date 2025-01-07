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Posted 7 января, 04:39

Published 7 января, 04:39

Modified 7 января, 04:41

Updated 7 января, 04:41

В Нижнем Тагиле изучили подбитый на СВО танк

Немецкий танк изучили специалисты УВЗ в Нижнем Тагиле

7 января 2025, 04:39
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле изучили подбитый на СВО танк

В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе изучили немецкий танк, подбитый на СВО. Специалисты выяснили, что ничем особенным военная техника не обладает, но современным требованиям вполне соответствует.

На нижнетагильский завод УВЗ был доставлен танк Leopard 2A6 немецкого производства. Военная техника стала трофеем после боя в зоне СВО осенью 2024 года. Танк тщательно изучили, чтобы выяснить какие технологии используют военные структуры за границей.

Специалисты предприятия, изготавливающего танки, выяснили, что конструкция немецкой техники ничем особенным не отличается. Танк отвечает требованиям, которые предъявляются к технике в наше время. Броня качественная, но не лучше российского производства. Комплекс управления стрельбой и система навигации не отличаются выдающимися параметрами, сообщает RuNews24.ru.

Ранее житель Свердловской области пытался продать запчасть от танка в другую страну.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Технологии#УВЗ#Танки#Танк#Военная техника#Уралвагонзавод#СВО
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