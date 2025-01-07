Немецкий танк изучили специалисты УВЗ в Нижнем Тагиле

Специалисты предприятия, изготавливающего танки, выяснили, что конструкция немецкой техники ничем особенным не отличается. Танк отвечает требованиям, которые предъявляются к технике в наше время. Броня качественная, но не лучше российского производства. Комплекс управления стрельбой и система навигации не отличаются выдающимися параметрами, сообщает RuNews24.ru.