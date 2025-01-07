Около «Екатеринбург Арены» стали сносить отель Guru

Posted 7 января, 06:52
Published 7 января, 06:52
Modified 7 января, 06:54
Updated 7 января, 06:54
По словам очевидца, территорию, на которой проводятся работы, оградили забором. Часть постройки в настоящий момент уже снесена, пишет Ура.ру.
Сообщается, что на этом месте планируют построить новый ЖК. Отель прекратил работу в сентябре 2024 года.
Напомним, в конце 2024 года стало известно, что в Екатеринбурге будут снесены несколько жилых домов в районе Уралмаша. На этом участке возведут спорткомплекс и садик.