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Posted 7 января, 06:52

Published 7 января, 06:52

Modified 7 января, 06:54

Updated 7 января, 06:54

Около «Екатеринбург Арены» стали сносить отель Guru

Около «Екатеринбург Арены» стали сносить отель Guru

7 января 2025, 06:52
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге начался снос гостиницы Guru на улице Репина вечером 6 января 2025 года.

По словам очевидца, территорию, на которой проводятся работы, оградили забором. Часть постройки в настоящий момент уже снесена, пишет Ура.ру.

Сообщается, что на этом месте планируют построить новый ЖК. Отель прекратил работу в сентябре 2024 года.

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что в Екатеринбурге будут снесены несколько жилых домов в районе Уралмаша. На этом участке возведут спорткомплекс и садик.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Екатеринбург Арена#Снос#Здание#Отель#Работы#Екатеринбург#ЖК
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