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Posted 7 января, 05:30

Published 7 января, 05:30

Modified 7 января, 05:32

Updated 7 января, 05:32

Екатеринбургский общественник раскритиковал бар с откровенным шоу

Полуголая девушка на барной стойке и шоу 18+ посетил общественник в Екатеринбурге

7 января 2025, 05:30
Фото: 1MI.

Екатеринбургский общественник раскритиковал бар с откровенным шоу

В Екатеринбурге в баре Nebar прошло очень откровенное шоу. Общественник попал в клуб, когда на барной стойке танцевала раздетая девушка в компании с молодым человеком.

Общественный деятель Дмитрий Чукреев посетил екатеринбургский бар Nebar. 6 января в заведении планировалось шоу для совершеннолетних посетителей.

Попав в ночной клуб, общественник увидел двух девушек, танцующих на барной стойке. Одна из них была без футболки и бюстгальтера. Девушка танцевала, прикрываясь лишь руками. Позже к посетительницам присоединился молодой человек в откровенном наряде, который облегал половые органы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее в Свердловской области устроили рейд по ночным клубам и нашли нарушения.

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