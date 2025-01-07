Полуголая девушка на барной стойке и шоу 18+ посетил общественник в Екатеринбурге

Posted 7 января, 05:30
Published 7 января, 05:30
Modified 7 января, 05:32
Updated 7 января, 05:32
Общественный деятель Дмитрий Чукреев посетил екатеринбургский бар Nebar. 6 января в заведении планировалось шоу для совершеннолетних посетителей.
Попав в ночной клуб, общественник увидел двух девушек, танцующих на барной стойке. Одна из них была без футболки и бюстгальтера. Девушка танцевала, прикрываясь лишь руками. Позже к посетительницам присоединился молодой человек в откровенном наряде, который облегал половые органы, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ранее в Свердловской области устроили рейд по ночным клубам и нашли нарушения.