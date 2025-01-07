Появилась видеозапись ДТП, где полицейский сбил пенсионерку в Екатеринбурге

Все, что случилось, было зафиксировано на видео с камер наблюдения. На записи видно, как водитель проехал примерно 5 метров, после чего столкнулся с препятствием, из-за которого дальнейшее движение стало невозможным. Он проехал вперед и, наконец, осознав, что сбил человека, мужчина вышел из машины и подбежал к пострадавшей.