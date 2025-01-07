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Posted 7 января, 10:41

Published 7 января, 10:41

Modified 7 января, 10:43

Updated 7 января, 10:43

Появилась видеозапись ДТП, где полицейский сбил пенсионерку в Екатеринбурге

Появилась видеозапись ДТП, где полицейский сбил пенсионерку в Екатеринбурге

7 января 2025, 10:41
Фото: 1MI.
Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов насмерть сбил пенсионерку во дворе дома в Екатеринбурге. Момент происшествия попал на видео.

4 января текущего года в одном из дворов столицы Среднего Урала сотрудник правоохранительных органов, двигаясь назад, сбил женщину почтенного возраста. Ее жизнь оборвалась в больнице.

Мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не убедился в безопасности маневра и начал движение по двору задним ходом, в результате чего допустил наезд на женщину. В результате ДТП пострадавшая скончалась в этот же день в больнице, — сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Все, что случилось, было зафиксировано на видео с камер наблюдения. На записи видно, как водитель проехал примерно 5 метров, после чего столкнулся с препятствием, из-за которого дальнейшее движение стало невозможным. Он проехал вперед и, наконец, осознав, что сбил человека, мужчина вышел из машины и подбежал к пострадавшей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и, как следствие, смерти по неосторожности. Полицейский может провести до 5 лет в тюрьме. На данный момент идет расследование.

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