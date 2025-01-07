Разбой у вокзала: группа выпивших подростков в Нижнем Тагиле разбила остановку

На момент публикации информация о личности несовершеннолетних правонарушителей не была установлена. Остановка по-прежнему находится в разбитом состоянии. Из-за этого жители не могут с комфортом ожидать общественный транспорт, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».