Разбой у вокзала: группа выпивших подростков в Нижнем Тагиле разбила остановку

Posted 7 января, 05:04
Published 7 января, 05:04
Modified 7 января, 05:06
Updated 7 января, 05:06
Хулиганство произошло ночью с 5 на 6 января у вокзала. Четыре подростка выпили спиртного и пошли ломать государственную собственность, с какой целью — неизвестно.
На момент публикации информация о личности несовершеннолетних правонарушителей не была установлена. Остановка по-прежнему находится в разбитом состоянии. Из-за этого жители не могут с комфортом ожидать общественный транспорт, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее в Екатеринбурге неизвестные разбивали стекла припаркованных автомобилей.