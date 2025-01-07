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Posted 7 января, 05:04

Published 7 января, 05:04

Modified 7 января, 05:06

Updated 7 января, 05:06

В Нижнем Тагиле 4 пьяных подростка разбили стены остановки

Разбой у вокзала: группа выпивших подростков в Нижнем Тагиле разбила остановку

7 января 2025, 05:04
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле 4 пьяных подростка разбили стены остановки

Ночью 5 декабря подростки в Нижнем Тагиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромили стеклянную остановку у вокзала.

Хулиганство произошло ночью с 5 на 6 января у вокзала. Четыре подростка выпили спиртного и пошли ломать государственную собственность, с какой целью — неизвестно.

На момент публикации информация о личности несовершеннолетних правонарушителей не была установлена. Остановка по-прежнему находится в разбитом состоянии. Из-за этого жители не могут с комфортом ожидать общественный транспорт, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в Екатеринбурге неизвестные разбивали стекла припаркованных автомобилей.

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